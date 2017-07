Safenwil (ots) -



Toyota verzeichnete in den ersten sechs Monaten dieses Jahres eine

Absatzsteigerung von 9 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, währen

der Gesamtmarkt mit 0.6 Prozent nur marginal zulegte. Im Juni

verkaufte der japanische Automobilhersteller in der Schweiz gar rund

24 Prozent mehr Fahrzeuge als im selben Zeitraum 2016. Dieses

Erfolgsergebnis verdankt Toyota der immer beliebter werdenden

Hybrid-Technologie. Von Januar bis Juni hat der Hersteller seine

Hybridverkäufe erneut um 16 Prozent gesteigert. Im Gesamtmarkt stieg

die Nachfrage nach Benzin-Hybriden um rund 18 Prozent. Zwei Drittel

aller verkauften Autos stammten dabei aus dem Hause Toyota. Die

ersten fünf Ränge der am häufigsten abgesetzten Hybrid-Fahrzeuge

gingen allesamt an die schweizweit beliebteste asiatische Automarke:

Spitzenreiter war der Kleinwagen Toyota Yaris, der im B-Segment als

einziger mit Hybridantrieb erhältlich ist. Platz zwei belegte der

SUV-Pionier Toyota RAV4, gefolgt von den Modellen Auris, C-HR und

Prius.



Auch im internen Vergleich ist Hybrid äusserst gefragt. Mehr als

jeder zweite Toyota Kunde entscheidet sich heute für den Antrieb mit

zwei Herzen. Noch deutlicher wird das Ansehen von Hybrid bei näherer

Betrachtung der Verkaufszahlen. Wird nämlich ein Modell mit einem

herkömmlichen sowie mit Hybrid-Antrieb angeboten, hatte Letzterer im

ersten Halbjahr 2017 immer die Nase vorn. So gingen beispielsweise

beim Auris und beim RAV4 mehr als 80 Prozent aller Verkäufe auf das

Konto der innovativen Antriebstechnologie.



