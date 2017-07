Normalerweise lehnt der Autor die Videoüberwachung kategorisch ab - für einen Selbsttest begab er sich dann aber doch unter die allsehenden Augen des Smart-Home-Anbieters Nest. Die Geschichte einer Verwandlung.

Zuerst ein Geständnis: Es gibt wenige Bücher, die mich so nachhaltig geprägt haben wie George Orwells "1984": Ich las es vor vielen Jahren im Rahmen des Englischunterrichts. Manch einer geriet ja über das Schicksal von Goethes Werther in emotionale Zustände, bei mir war es das von Winston Smith, dem Hauptprotagonisten von Orwells Dystopie.

Das hat weitreichende Folgen: Wann immer ich von Videoüberwachung höre, manifestiert sich tief in mir das Wort "Televisor" - also die Dinger, mit denen das diktatorische Regime in Orwells Roman seine Untertanen ausspioniert. Was mich dazu bewegt hat, freudestrahlend die Hand zu heben, als der Kollege einen Kandidaten suchte, um die Geräte der Marke Nest zu testen? Das ist mir bis heute nicht ganz klar. Trauma-Bewältigung? Arbeitseifer? Neugier?

Was auch immer mich angetrieben hat: Da sitze ich nun mit einem Stapel von Kartons, die eher aussehen, als käme in ihnen das neue iPhone und nicht eine smarte Sicherheitslösung für das eigene Zuhause. Enthalten sind ein Rauchmelder, eine Überwachungskamera für den Innenbereich sowie eine für außen.

Auch die Geräte sehen nicht aus wie unfreundliche Hilfsmittel eines allsehenden Großen Bruders, sondern viel eher wie durchdesignte Gadgets eines überteuerten Inneneinrichters. Billig sind die Produkte auch wahrlich nicht: Den Rauchmelder gibt es ab knapp 120 Euro, die Kamera für den Innenraum ab knapp 170 Euro.

Die Installation ist denkbar einfach: Ich lade mir die Nest-App runter und speise die Geräte ein. Das funktioniert über das WLAN. In der App erscheinen nun all meine kleinen Werkzeuge, die ich zur Überwachung meines Zuhauses brauche. Ich bemerke ein fast euphorisierendes Gefühl von Kontrolle. Das verdrängt dann auch irgendwann die Unsicherheit, in der Nähe der Kamera leiser sprechen zu müssen oder nicht ...

