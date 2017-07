Der Autohersteller Volvo verspricht eine radikale Wende in seiner Modellpolitik. Schon in zwei Jahren soll es kein Auto mehr ohne Elektromotor geben. Die Schweden verabschieden sich damit von Benzin- und Dieselantrieben.

Der schwedische Autohersteller Volvo nimmt Abschied vom Verbrennungsmotor und kündigt eine grundlegende Kehrtwende in der Antriebstechnik an. Volvo will Fahrzeuge mit reinem Benzin- und Dieselantrieb in wenigen Jahren komplett aus seinem Modellprogramm streichen. Von 2019 an werde jedes neue Volvo-Fahrzeug mit einem Elektromotor ausgestattet sein, kündigte der Autobauer am Mittwochmorgen in Göteborg an. Verbrennungsmotoren werde es nur noch als Zusatzaggregat geben.

Volvo spricht von einem "neuen Kapitel" in der Geschichte des Automobils. Die Ankündigung bedeute das Ende des ausschließlich vom Verbrennungsmotor angetriebenen Autos, sagte Volvo-Chef Håkan Samuelsson, der in Deutschland viele Jahre Chef der Volkswagen-Lkw-Tochter MAN war. "Wir wollen gerüstet sein für die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse unserer Kunden. Demnächst können sie unter den elektrifizierten Volvo-Modellen wählen, was immer sie sich wünschen", betonte Samuelsson.

Es sei einer der bedeutendsten Schritte, den ein Automobilhersteller im Bereich Elektrifizierung unternommen habe. Volvo reagiert damit auch auf die wachsende Konkurrenz bei Elektroautos. Der schwedische Hersteller zählt wie BMW und Daimler zu den Premiumanbietern. Zum wichtigsten Konkurrenten entwickelt sich immer stärker der US-Elektroautobauer Tesla.

Volvo stützt sich bei seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...