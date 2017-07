FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 565 (508) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES TAPTICA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 465 (420) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'NEUTRAL' (BUY) - CITIGROUP RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 640 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS HURRICANE ENERGY TARGET TO 60 (75) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES GLOBAL MINING SECTOR TO 'OVERWEIGHT' - TOP PICK: RIO TINTO - CREDIT SUISSE RAISES IMAGINATION TECH. PRICE TARGET TO 165 (100) P - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS BP PRICE TARGET TO 505 (515) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RBS PRICE TARGET TO 275 (277) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS SHELL B PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS SHELL PRICE TARGET TO 2400 (2500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1290 (1200) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1050 (1075) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 350 (360) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 812 (836) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN CUTS VEDANTA RESOURCES PRICE TARGET TO 925 (950) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 265 (276) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 701.40 (686.40) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 2900 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS GREENE KING PRICE TARGET TO 680 (770) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 1100 (900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 630 (660) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 290 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 130 (135) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HSS HIRE PRICE TARGET TO 60 (65) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS QINETIQ PRICE TARGET TO 295 (305) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 575 (505) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 950 (780) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SENIOR PLC TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 300 (215) PENCE - JPMORGAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 405 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ULTRA ELECTRONICS TARGET TO 2400 (2350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES COMPASS GROUP WITH 'BUY' - TARGET 1850 PENCE - LIBERUM INITIATES DOMINO'S PIZZA WITH 'SELL' - TARGET 250 PENCE - LIBERUM INITIATES ENTERPRISE INNS WITH 'HOLD' - TARGET 140 PENCE - LIBERUM INITIATES FULLER SMITH & TURNER WITH 'HOLD' - TARGET 1140 PENCE - LIBERUM INITIATES GREENE KING WITH 'BUY' - TARGET 780 PENCE - LIBERUM INITIATES INTERCONTINENTAL HOTELS WITH 'HOLD' - TARGET 4600 PENCE - LIBERUM INITIATES JD WETHERSPOON WITH 'HOLD' - TARGET 1050 PENCE - LIBERUM INITIATES MARSTONS WITH 'BUY' - TARGET 140 PENCE - LIBERUM INITIATES MERLIN ENTERTAINMENTS WITH 'HOLD' - TARGET 515 PENCE - LIBERUM INITIATES MITCHELLS & BUTLERS WITH 'SELL' - TARGET 210 PENCE - LIBERUM INITIATES RESTAURANT GROUP WITH 'BUY' - TARGET 430 PENCE - LIBERUM INITIATES SSP GROUP WITH 'BUY' - TARGET 540 PENCE - LIBERUM INITIATES WHITBREAD WITH 'HOLD' - TARGET 4150 PENCE - LIBERUM INITIATES YOUNG & COS BREWERY WITH 'BUY' - TARGET 1450 PENCE - RBC CAPITAL CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 50 (57) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL INITIATES CAPE PLC WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 290 PENCE - RBC RAISES STAGECOACH GROUP PLC TARGET TO 225 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 650 (690) PENCE - 'SELL' - SOCGEN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 970 (850) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BGEO GROUP TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 3890 (3305) PENCE - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1150 (1005) PENCE - 'NEUTRAL'



- TRADERS: PEEL HUNT CUTS JD WETHERSPOON TO 'REDUCE' ('HOLD')



