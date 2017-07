(Neu: Kursentwicklung und Kommentar)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nordex-Aktien haben ihre jüngste Erholung am Mittwochvormittag doch fortgesetzt. Zuletzt kletterten die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen um 2,7 Prozent auf 11,86 Euro. Nach starkem Start waren sie zwischenzeitlich bis auf 11,355 Euro gesunken.

Nordex hatte kurz vor Handelsstart seinen Auftragseingang für Deutschland im zweiten Quartal gemeldet. Die Kapazität lag bei 81 Megawatt. Im Vorquartal hatte das Unternehmen weltweit Anlagen mit einer Leistung von 415 Megawatt installiert.

"Die Meldung gibt den Kursanstieg eigentlich nicht her", sagte ein Börsianer mit Blick auf die Größenordnung. Aber die Ansprüche der Anleger an Nordex schienen inzwischen gesunken zu sein. Hinzu kämen Schieflagen bei jenen, die zuletzt noch auf weiter fallende Kurse gesetzt haben. Die Nordex-Aktie war in der Vorwoche mit 10,25 Euro auf den tiefsten Stand seit April 2014 abgerutscht und befindet sich seither auf Erholungskurs./ag/stb

