Baden-Baden (pts014/05.07.2017/11:00) - Das innovative Energieunternehmen LichtBlick setzt zukünftig auf die Tochtergesellschaft infoscore Forderungsmanagement GmbH von Arvato Financial Solutions als externen Partner im Forderungsmanagement. Das Unternehmen konnte LichtBlick mit seiner marktführenden Expertise im Forderungsmanagement für Energieversorger und hohen Effizienz im Forderungseinzug überzeugen. Mit LichtBlick baut Arvato Financial Solutions seine Marktposition im Geschäft mit freien Energieprovidern weiter aus. Arvato Financial Solutions übernimmt die Bearbeitung aller säumigen schlussgerechneten Kunden im Rahmen eines Forderungskaufs. Die Tätigkeit umfasst die Betreuung aktiver und inaktiver Kunden wie auch titulierter Forderungen. Durch intelligente Inkasso- und Vorinkassoprozesse bieten die Inkassospezialisten von Arvato Financial Solutions eine kosten- und ergebnisoptimierte Beitreibung mit garantiertem Einzugserfolg und hoher Servicequalität und Lösungskompetenz. Sven Schneider, Vice President Energy & Utilities und Mitglied der Geschäftsleitung Collection Deutschland von Arvato Financial Solutions, erklärt: "Mit LichtBlick haben wir einen sehr innovativen Stromanbieter gewonnen. Unser integrierter Forderungsmanagement-Ansatz ermöglicht hierbei eine innovative und wertorientierte Kundenbearbeitung, die dem Prinzip von LichtBlick entspricht. Dabei kommen moderne Multi-Channel- Kommunikationsmöglichkeiten und ein breites Angebot an Zahlarten für säumige Kunden zum Einsatz." Torsten Niemann, Bereichsleiter Kundenmanagement bei LichtBlick, erläutert: "Durch die umfangreiche Erfahrung in der Energiebranche verfügt Arvato Financial Solutions über eine hohe Beratungsqualität gegenüber den säumigen Kunden. Aus diesem Grund streben wir eine langfristige, vertrauensvolle Partnerschaft mit dem Unternehmen an." Arvato Financial Solutions erbringt integrierte Dienstleistungen entlang der gesamten Forderungsmanagement-Prozesskette für viele namhafte Großversorger und Stadtwerke. Das Unternehmen gehört zu den führenden Inkassoanbietern in Deutschland. Das Leistungsportfolio umfasst dabei unter anderem das Risiko- und Adressmanagement, Kundenservice, Debitorenmanagement, vorgerichtliches und gerichtliches Mahnwesen, Insolvenzbearbeitung und das externe Forderungsinkasso. Mittels Kundensegmentierung und intelligenten Inkasso- und Vorinkassoprozessen sorgt Arvato Financial Solutions für ein effizientes und kundenfreundliches Forderungsmanagement. Über Arvato Financial Solutions Arvato Financial Solutions ist ein global tätiger Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zur Bertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in 22 Ländern mit starker Präsenz in Europa, Amerika und Asien flexible Komplettlösungen für ein flexibles Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen. Arvato Financial Solutions steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen (Finance BPO) rund um den Zahlungsfluss in allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen und bis zum Inkasso. Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast 10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce, Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheit und ist damit Europas Nummer 3 unter den integrierten Finanzdienstleistern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://finance.arvato.com Über LichtBlick Seit der Firmengründung 1998 ist LichtBlick Pionier und Innovator im Energiemarkt. Als Energie- und IT-Unternehmen entwickelt das Unternehmen intelligente Lösungen für eine saubere, dezentrale und vernetzte Energiewelt. LichtBlick ist der führende Anbieter für Ökostrom und Ökogas in Deutschland. Über eine Million Menschen - die LichtBlicker - vertrauen bereits auf LichtBlick-Strom, LichtBlick-Gas und zukunftsweisende Energie-Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.lichtblick.de (Ende) Aussender: Arvato infoscore GmbH Ansprechpartner: Nicole Schieler Tel.: +49 7221 5040 1130 E-Mail: presse.afs@arvato.com Website: finance.arvato.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170705014

