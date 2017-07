Bonn - Nach unserer letzten Ausgabe von "Zinsen und Währungen" haben die deutschen Kapitalmarktrenditen zunächst noch einmal deutlich nachgegeben, so die Analysten von Postbank Research.Bis Mitte Juni sei die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen von 0,33% auf 0,23% gesunken. Am kurzen Ende des Kapitalmarkts (zwei Jahre) sei ein Zwischentief bei -0,74% zu verzeichnen gewesen. Außer der weiterhin sehr moderaten Inflationsentwicklung in der Eurozone seien klare Impulsgeber für diese Bewegung nicht auszumachen gewesen, zumal neben der Veröffentlichung sehr guter Konjunkturdaten mit den französischen Wahlen ein wesentliches politisches Risiko Anfang Juni aus dem Weg geräumt worden sei.

Den vollständigen Artikel lesen ...