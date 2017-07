Pia Bradtmöller (J. P. Morgan AM): Deutschland, Volk der Sparer

Laut dem aktuellen Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management sind Sparprodukte auch nach rund 10 Jahren immer weiter sinkender Zinsen bei den Deutschen hoch im Kurs: 53 Prozent der Befragten besitzen Sparbücher, 29 Prozent legen in Tages- oder Festgelder an (Mehrfachantworten möglich). Weitere 38 Prozent der Deutschen nutzen eine Lebens- oder Rentenversicherung. Lediglich 13 Prozent der Befragten gaben an, Investmentfonds zu nutzen.

In Aktien direkt investieren nur neun Prozent, in festverzinsliche Papiere gar nur ein Prozent. "Die Befragung zeigt, dass die Deutschen nach wie vor ein Volk der Sparer sind. Beim Thema Geldanlage am Kapitalmarkt gibt es durchaus noch Nachholbedarf", unterstreicht Pia Bradtmöller, Leiterin Marketing und PR bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.

Für dasIncome-Barometer von J.P. Morgan Asset Management hat die Gesellschaft fürKonsumforschung (GfK) im 2. Quartal 2017 repräsentativ 1.828 Frauen und Männerzu ihrem Spar- und Anlageverhalten, ihrer Risikobereitschaft, Gründen für undZufriedenheit mit ihrem Anlageverhalten sowie ihren Einstellungen zu Zinsen,regelmäßigen Erträgen ("Income") und Wünschen an eine gute Geldanlage befragt.

"Dass mit 20 Prozentjeder Fünfte keine Antwort auf die Frage nach seinen Spar- und Anlageproduktenweiß, unterstreicht, dass das Thema Geldanlage leider immer noch rechtunpopulär und vielen sogar lästig ist", erläutert Pia Bradtmöller. Dabei seivielen Anlegern nicht bewusst, wie groß ihre Rentenlücke tatsächlich ausfallenwird, da die Lebenserwartung heute höher ist, als allgemein angenommen."Angesichts der Tatsache, dass über 2.000 Milliarden Euro Erspartes inDeutschland weiterhin in kaum verzinsten Spareinlagen liegen und so gut wiekeine Zinsen abwerfen, sind breit gestreute, flexibel anlegende Investmentfondseine echte Alternative", betont Bradtmöller.

