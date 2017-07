Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Ungeachtet aller Bekenntnisse zum Klimaschutz stellen die 20 mächtigsten Industrie- und Schwellenländer viel mehr staatliches Geld für Kohle- und Gaskraftwerke bereit als für grünen Strom. Demnach fließen vier Mal so viele öffentliche Mittel - wie Kredite und Bürgschaften - für fossile Kraftwerke als in Windräder und Solaranlagen, wie eine Auswertung verschiedener Umweltverbände zeigt.

Die von Oil Change International, Friends of the Earth US, Sierra Club, dem WWF und Urgewald angefertigte Analyse bezieht sich auf die Jahre 2013 bis 2015. Die G20 unterstützten laut den Umweltverbänden fossile Energie mit jährlich 71,8 Milliarden US-Dollar, saubere Energie wie Solar und Wind mit 18,7 Milliarden.

"Die Analyse zeigt, dass die G20 bei ihrer Verpflichtung zum Pariser Abkommen und zur Energiewende endlich konkret werden müssen", verlangte Alex Doukas von Oil Change International. Wenn sie US-Präsident Donald Trumps Klimaverweigerung etwas entgegen setzen wollten, "müssen sie aufhören, fossile Energie mit öffentlichen Geldern zu unterstützen", betonte Doukas.

Deutschland hat seine öffentliche Unterstützung für Kohlekraftwerke deutlich reduziert. Nach offiziellen Zahlen, die eine parlamentarische Anfrage der Grünen zu Tage förderte, wurden im Jahr 2013 noch Bürgschaften in Höhe von 1,2 Milliarden Euro für die Kraftwerke erteilt. Im Jahr 2015 waren es nur noch 27,9 Millionen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will auf dem kurz bevorstehenden G20-Gipfel in Hamburg ein klares Zeichen für das Pariser Klimaabkommen und den Kampf gegen die Erderwärmung setzen. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe rief am Mittwoch in einem Gastbeitrag die Staatengemeinschaft auf, an den Zielen von Paris festzuhalten. "Wir müssen alle einvernehmlich und rasch handeln", schrieb Abe im Handelsblatt.

Eine andere, jüngst veröffentlichte Studie hatte ergaben, dass sich weltweit 1.600 Kohlekraftwerke in Planung oder im Bau befinden. Sie sind besonders umweltschädlich, weil sie viel Kohlendioxid in die Atmosphäre blasen.

