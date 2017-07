Vor Jahren war eSport noch eine Gruppe von Video-Spielern, die sich bei Veranstaltungen trafen, um Counter Strike, Call of Duty oder League of Legends zu spielen. Diese Multiplayer-Videospiel-Wettbewerbe bestimmten die Heros der Leage of Legends, die größten Schützen in Call of Duty, die crème de la crème von Street Fighter Spieler, die Elite Dota 2 Konkurrenten und vieles mehr. In den letzten Jahre ist der eSport extrem gewachsen, dass heute Medien-Riesen wie ESPN oder Turner die Wettbewerbe übertragen und Millione für die Rechte bezahlen. Im Gegensatz zu anderen Wettberben wurden diese Veranstaltungen von Anfang an gestreamt (also online übertragen) und haben daher keine Abhängigkeit von...

