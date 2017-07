Relative Stärke registrieren wir bei den Versicherungs-Aktien, quasi im Schlepptau der Banken. So ist die Marktkorrektur von rd. 500 Punkten an der Allianz fast völlig vorbeigegangen. br/>

Sehen Sie das bitte vor dem Hintergrund eines Renditeanstiegsvon 70 % bei den 10-jährigen Bunds.br/>

Eine Spezialität des Sektors ist Wüstenrot & Württembergische. Um 20 € registrieren wir ein wichtiges Kaufsignal. Operativ läuft es rund und die Prognose wurde jüngst erhöht, trotz umfassender Digitalisierungs-Investitionen. Durch die Ausweitung des Streubesitzes notiert man inzwischen im SDAX. br/>

Mit einem KGV von 6 bis 7 ist W&W die am niedrigsten bewertete Versicherungsaktie im Sektor und Ziele zwischen 25 und 28 € sind möglich.