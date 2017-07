Der Europäische Gerichtshof hält die Altersgrenze von 65 Jahren für Berufspiloten für rechtmäßig. Die Regelung beschränkt sich auf den gewerblichen Luftverkehr.

Die Altersgrenze von 65 Jahren für Berufspiloten ist nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes rechtmäßig. Die entsprechende EU-Verordnung schränke zwar die Berufsfreiheit ein, verletzte jedoch nicht den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, urteilten die Richter am Mittwoch in Luxemburg. Die Altersgrenze ist demnach durch das Ziel gerechtfertigt, die Sicherheit in der Zivilluftfahrt in Europa zu gewährleisten. Es sei nämlich nicht zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...