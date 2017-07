Wimsheim (ots) -



Die Customer-Identity-Management-Lösung cidaas von WidasConcepts ist ein adäquates Tool für den E-Commerce, das eine genaue Analyse der Kundenbedürfnisse ermöglicht - in Echtzeit. Händler agieren damit zielgerichteter, sind in der Lage, Käufer individuell anzusprechen und profitieren von erhöhter Kundenzufriedenheit und -bindung.



Wer Internetdienste nutzt, erwartet heute nicht nur umfassende, sondern vor allem individuelle Services: Kunden sehen sich tagtäglich mit einer Flut von Angeboten konfrontiert und fühlen sich oftmals davon belästigt - insbesondere dann, wenn sie weit von ihren Bedürfnissen und Wünschen entfernt sind. Ungenau adressierte Ansprachen und Angebote schmälern die Kundenbindung und führen im Extremfall sogar zur totalen Ablehnung von Anbietern und Händlern.



Mehr Durchblick im E-Commerce-Dschungel



Das Einkaufsverhalten der Kunden ist in den letzten Jahren einem unübersehbaren Wandel unterworfen. Zahlreiche Portale im Internet werben um die Gunst der Käufer, die nur zu gern einen Testkauf wagen. Das Resultat: eine steigende Zahl an Nutzeraccounts, entsprechend viele Logins und Passwörter, die letztlich in Vergessenheit geraten - das Chaos ist perfekt. Über cidaas, eine Cloud-Service-Software, die vom IT-Services Unternehmen WidasConcepts entwickelt wurde, wählen sich Kunden komfortabel nach eigener Präferenz mit einer Social-Media- oder Standard-ID in jedes Portal ihrer Wahl ein. Wie im realen Leben besitzt jeder Kunde oder Interessent bei cidaas nur eine Identität - eine einmalige Registrierung genügt: Die integrierte Möglichkeit eines Single-Sign-On übernimmt danach automatisch die Identifizierung der Kunden oder Interessenten. Benutzer können damit nach einer einmaligen Authentifizierung über ihre Devices auf alle Dienste zugreifen, ohne sich jedes Mal neu anmelden zu müssen. Die Verknüpfung mehrere Social-Identities, wie die von Facebook und Google+, ist ebenso gegeben, wie die Vermeidung von Mehrfach-Registrierungen - das verbessert das Nutzererlebnis und die Bestellprozesse gleichermaßen.



Erfolgreich verkaufen: Was will der Kunde?



Diese eindeutige Identifizierung durch cidaas macht es möglich, Kundenbewegungen und -informationen im E-Commerce-Portal zu erfassen und auszuwerten. Dadurch lässt sich jeder angemeldete Kunde kanalübergreifend begleiten und individuell betreuen. Das gewonnene Wissen wiederum eröffnet Möglichkeiten, um die Kundenbindung nachhaltig positiv zu beeinflussen. Welche Informationen der Nutzer teilt, entscheidet er aktiv mit. Jedes einzelne kundenspezifische Detail eröffnet dem Händler wiederum das Potenzial, speziell auf den Kunden zugeschnittene Angebote zu erstellen und ihn zu begeistern: Aus glücklichen Nutzern werden treue Käufer.



Sicherheit inklusive im Warenkorb



Den Themen Sicherheit und Betrugsprävention begegnet cidaas mit built-in-tools, um Verdachtsfälle zu erkennen und betrügerische Übergriffe auf die Anwendungen zu stoppen. Zur Risikominimierung kommen Multi-Faktor-Authentifizierung und eine sichere Authentifizierung durch OAuth2-Protokoll zum Einsatz. Die Cloud-Software stellt die Datensicherheit bei föderierten Identitäten sicher und beinhaltet Mechanismen zur Betrugserkennung auf Basis von Big-Data-Technologie. Durch die Prognosefaktoren und Big-Data-Analyse lassen sich Kunden verifizieren und Betrüger erkennen. Mit Sitz in Deutschland ist WidasConcepts in der Lage, höchste Sicherheitsstandards anzubieten.



cidaas ist im laufenden Tagesgeschäft in bestehende IT integrierbar und in kürzester Zeit nutzbar, mit unveränderter Nutzeroberfläche und inklusive unternehmenseigener Apps und Tools. Sie ist skalierbar und domänen-, geräte- und plattformübergreifend nutzbar. Das System wird von WidasConcepts permanent gepflegt und aktualisiert, Shopbetreiber können sich somit voll und ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.



