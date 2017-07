NVIDIA Corporation (WKN:918422) konnte letzte Woche eine weitere Partnerschaft mit einem Autobauer für sich verbuchen. Aktuell arbeitet das Unternehmen auch mit Volvo zusammen, um selbstfahrende Autos bis 2021 auf den Markt zu bringen.



Diese Partnerschaft ist die vierte in diesem Jahr, in dem ein Autohersteller eine offizielle Partnerschaft mit NVIDIA einging. Bisher waren es Audi, Tesla (WKN:A1CX3T), Mercedes-Benz und Toyota.



NVIDIA wird mit Volvo zusammenarbeiten, um den Drive PX 2-Supercomputer in die Autos von Volvo zu bringen. Diese Partnerschaft kommt nachdem NVIDIA und Volvo schon zusammen an einem Projekt in Schweden gearbeitet hatten, bei dem der Supercomputer bei 100 Volvo XC90 ...

