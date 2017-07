Bremen (ots) - Im Auftrag der ARD sucht Radio Bremen wieder das Beste im Regionalfernsehen: Heute (05. Juli 2017) startet die Ausschreibung für den Bremer Fernsehpreis 2017. Deutschsprachige Sender können ihre herausragenden Produktionen - Magazine, Beiträge, Aktionen, Moderatoren - beim Regionalwettbewerb der ARD einreichen.



Einsendeschluss ist der 3. September 2017. Ausgezeichnet werden Beiträge in den Kategorien:



- Die beste Sendung, - Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag, - Die beste Moderatorin - Der beste Moderator, - Worauf wir besonders stolz sind.



Neue Kategorien sind in diesem Jahr:



- Die beste Recherche - Die gelungenste Zuschauerbeteiligung



Weitere Informationen unter www.bremerfernsehpreis.de



Die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernsehpreises 2017 werden am Freitag, 17. November 2017, in Bremen gekürt. Moderiert wird die Preisverleihung von dem bekannten ARD-Moderator Frank Plasberg, der auch die Jury leitet.



Der Bremer Fernsehpreis



Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974 und gilt inzwischen als maßgebliche Auszeichnung für regionale deutschsprachige Fernsehprogramme. Zahlreiche prominente Autoren sind mit dem Preis ausgezeichnet worden, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg. Radio Bremen organisiert den Wettbewerb der Fernsehregionalprogramme im Auftrag der ARD.



