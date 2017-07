Im Jahr 2017 laufe es bisher gut für Lufthansa Cargo, sagt der Chef der Sparte, Peter Gerber. Die Nachfrage im Luftfrachtmarkt soll um 7,5 Prozent steigen. Die Gründe dafür finden sich im wachsenden Wohlstand in China.

Lufthansa-Cargo-Chef Peter Gerber spricht nach einem Krisenjahr von einer Kehrtwende im Geschäft mit Luftfracht. "Es läuft in diesem Jahr wirklich gut", sagte er am Dienstagabend in Frankfurt. Der Aufwärtstrend mache sich nicht nur bei der Lufthansa-eigenen Cargo-Airline bemerkbar, sondern auch bei anderen Firmen aus der Branche.

Die ...

