Fraport und Lufthansa legen ihren Gebühren-Streit bei - zumindest teilweise. Doch die Gräben zwischen den beiden langjährigen Partnern sind noch tief. Unverhohlen droht ein Lufthansa-Manager dem Flughafenbetreiber.

Die Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport haben in ihrem Streit über Gebühren am Frankfurter Flughafen eine erste Einigung erzielt. Kurzfristig sollten die Kosten gesenkt und neue Erlösquellen erschlossen werden, etwa durch eine bessere Auslastung der Infrastruktur oder eine bessere Vorplanung der Passagierentwicklung, teilten die beiden Unternehmen am Mittwoch mit.

Dadurch solle die Voraussetzung dafür geschaffen werden, dass die Lufthansa auch in den kommenden Jahren am Flughafen Frankfurt wachsen kann. Nun sollten weitere Gespräche über eine mittel- und langfristige Partnerschaft geführt werden.

Fraport hatte mit Gebührenrabatten für den Billigflieger Ryanair ihren größten Kunden Lufthansa verärgert, der die gleichen Rabatte für seinen Ableger Eurowings forderte. Die nun erzielte Teileinigung ist in den Augen von Lufthansa jedoch lediglich der Einstieg in viel weitgehendere Gespräche mit Fraport. Die nach Umsatz größte europäische Airline hatte den Flughafenbetreiber jüngst dazu aufgefordert, gemeinsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...