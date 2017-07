IRW-PRESS: RewardStream Solutions Inc.: RewardStream meldet Unternehmensupdate

Vancouver (British Columbia), 5. Juli 2017. RewardStream Solutions Inc. (TSX-V: REW und Frankfurt: JL4L - WKN: A2APX1) (RewardStream oder das Unternehmen), ein weltweit führender Anbieter von Empfehlungsmarketing-Lösungen für Telekommunikations-, Finanzdienstleistungs- und E-Commerce-Unternehmen, meldet ein Unternehmensupdate hinsichtlich des Fortschritts in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2017. Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es seit dem ersten Quartal 2017 rekordverdächtige 55 neue Kunden zu seiner SaaS-basierten Empfehlungsmarketing-Plattform gebracht hat, was einem zusätzlichen annualisierten Umsatz in Höhe von knapp unter 500.000 Dollar entspricht.

Geschäftssegment Telekommunikation Das Unternehmen bleibt im Bereich des Empfehlungsmarketings de facto Marktführer im nordamerikanischen Telekommunikationssegment. Abgesehen von den in früheren Updates genannten Netzbetreibern ist das Unternehmen auch stolz, Programme für einen führenden nationalen kanadischen Postpaid-Drahtlosanbieter, einen Heimservice- und Internetanbieter sowie für einen großen nationalen US-amerikanischen Prepaid-Drahtlosbetreiber und für einen der größten vier US-amerikanischen Postpaid-Betreiber anzubieten. Geschäftssegment Finanzdienstleistungen Das Unternehmen erweitert nach wie vor seinen Kundenstamm an Finanzdienstleistungsunternehmen. Seit dem Beginn des Geschäftsjahres 2017 konnte das Unternehmen sechs neue Genossenschaftsbankkunden gewinnen, einschließlich einer der zehn größten und einer der 25 größten Genossenschaftsbanken Nordamerikas.

Das Unternehmen unterzeichnete auch seine erste Vertriebskanalpartnerschaft mit Green Profit Solutions, um seine Reichweite auf den Finanzdienstleistungsmarkt zu erweitern. Green Profit Solutions bietet Marketingstrategie- und -konzeptdienstleistungen für über 50 Finanzdienstleistungsunternehmen und Genossenschaftsbanken in allen Teilen der USA. Im Rahmen ihrer Partnerschaft haben RewardStream und Green Profit gemeinsam bereits zwei Genossenschaftsbanken gewinnen können. Das Unternehmen wird im kommenden Jahr und darüber hinaus nach weiteren Vertriebspartnerschaften in diesem Segment suchen.

Geschäftssegment E-Commerce Im dritten Quartal begann das Unternehmen, seine Magento- und WooCommerce-Integrationen umzusetzen und die ersten E-Commerce-Kunden zu beliefern. Da sich der Handel immer mehr auf das Internet verlagert, ist das Unternehmen bestrebt, sich als Marktführer im Empfehlungsmarketing für Onlineunternehmen zu positionieren. Angesichts der jüngsten Updates der RewardStream-Plattform können die Kunden nun innerhalb weniger Minuten Selbstbedienungs-Empfehlungskampagnen starten.

Wie bereits bekannt gegeben, hatte das Unternehmen bereits Programme für eine Reihe von Onlinehändlern ins Leben gerufen. Alleine im dritten Quartal hat das Unternehmen über 30 neue Programme für Kunden in zahlreichen Branchen abgeschlossen, einschließlich des Bekleidungseinzelhandels, der Fitnessbranche, der Medizin sowie der Elektronik- und Sicherheitsbranche. Der E-Commerce-Markt ist ein Grüne-Wiese-Markt mit beträchtlichem Potenzial und einer starken Nachfrage.

RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool für all unsere Kunden. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm unserer Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen unterstützen wir Kundenbindungs- und Empfehlungsmarketingprogramme in 39 Ländern für Marken wie Boost Mobile, Envision Financial, W Concept, Koodo Mobile und viele andere. Weitere Informationen erhalten Sie über www.rewardstream.com.

