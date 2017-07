Hannover - Im Segment Euro-denominierter Covered Bonds mit Benchmarkvolumen sahen wir in den vergangenen fünf Handelstagen zwei Emissionen, so die Analysten der Nord LB.Die Bank of Queensland (BoQ) habe ihre Debütemission mit einem fünfjährigen Covered Bond (ISIN XS1640827843/ WKN A19K1N) im Volumen von EUR 500 Mio. begeben. Dabei handle es sich nicht nur für den Emittenten sondern auch für Australien um ein Novum, da erstmals eine Conditional Pass-Through-Struktur gewählt worden sei. Der australische Emittent habe den Pricing-Prozess mit einer Guidance von ms +30 Bp area begonnen. Aufgrund des Orderbuchs von rund EUR 1,0 Mrd. habe die BoQ den Reoffer-Spread um 5 Basispunkte auf ms +25 Bp eintighten können.

