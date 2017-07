Frankfurt - Ohne die Anleger aus den Vereinigten Staaten kommen die Märkte in Asien und Europa nicht vom Fleck, so die Analysten der Helaba.Der neuerliche Raketentest Nordkoreas sei da als Entschuldigung gerade recht gekommen. Ein erhöhtes Maß an Verunsicherung habe genügt, um die Bondmärkte zu stabilisieren.

