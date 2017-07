Essen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Um den besten Service bei Public Clouds im Unternehmensumfeld zu bieten, hat die Adacor Group zum 1. Juli 2017 die Exolink GmbH gegründet. Fundierte Beratung und passgenaue Konzepte für Public-Cloud-Modelle stehen im Fokus der neuen Firma. Gemeinsam mit den Hosting-Spezialisten von Adacor und Filoo - ebenfalls Teile der Unternehmensgruppe - werden zudem Managed Services in Verbindung mit Private Clouds angeboten.



Die Exolink GmbH ist am Firmensitz der Adacor in Essen angesiedelt. Als Geschäftsführer konnte Joachim Seidler gewonnen werden. Der erfahrene Manager verantwortete zuvor leitende Positionen bei der Adesso AG, mit der Adacor über viele Jahre ein erfolgreiches Joint Venture geführt hat. Weitere Informationen und Stellenangebote können unter https://www.exolink.de abgerufen werden.



Public Clouds gewinnen im Enterprise-Sektor immer mehr an Bedeutung. Laut einer Studie der Experton Group (Quelle: experton-group.de) werden Public Cloud Services 2017 ein durchschnittliches Wachstum von circa 23,5 Prozent erreichen. Allein das Geschäft mit Platform-as-a-Service (PaaS) wird laut Schätzungen von derzeit rund 13 Milliarden US-Dollar auf 15 Milliarden ansteigen. Unternehmen nutzen dabei häufig Public-Cloud-Lösungen unterschiedlicher Anbieter wie zum Beispiel Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure oder Google Cloud Platform.



"CIOs erkennen zunehmend, dass es bei Cloud-Projekten nicht allein darum geht, bestehende Infrastrukturen eins zu eins in eine Cloud zu verlagern. Die Migration in die Cloud verlangt vielmehr besondere Strategien, Projektmanagementstrukturen und Abläufe. Exolink unterstützt Unternehmen in diesem Prozess", erklärt Joachim Seidler.



Durch den Zusammenschluss der Kompetenzen von Adacor und Filoo mit dem Beratungs-Know-How von Exolink eröffnet sich ein breites Angebotsportfolio für die Kunden. Zusätzlich unterstützen zertifizierte Experten für Public-Cloud-Technologie das Beratungsteam. Damit bringen sie ein tiefgehendes Verständnis für den Betrieb von Services sowie die Konzeption und Realisierung passgenauer Lösungen mit.



Exolink unterstützt Unternehmen auf dem Weg in die Cloud - sowohl bei der Auslagerung kompletter Infrastrukturen als auch bei der Konfiguration von einzelnen Diensten und Applikationen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des neuen Beratungshauses agieren als strategische und technologische Partner - von der Auswahl der individuell passenden Cloud-Lösung für ein Unternehmen über die Transformation der bestehenden IT-Projekte bis hin zum Support für einen reibungslosen Betrieb.



Der Name Exolink setzt sich zusammen aus dem griechische Präfix "Exo" ("außen") und dem Link als Verbindungsglied. Die neue Firma bietet Lösungen, die außerhalb der bisherigen - physikalischen und operativen - Grenzen von Unternehmen liegen und verbindet Unternehmen mit der Cloud und deren Möglichkeiten.



OTS: ADACOR Hosting GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107792 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107792.rss2



Pressekontakt: Joachim Seidler Geschäftsführer Exolink GmbH +49 201 8589 6991 info@exolink.de