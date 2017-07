FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch bei der Auktion neuer fünfjähriger Bundesobligationen eine solide Nachfrage verzeichnet. Einem Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro standen Gebote über 4,518 Milliarden Euro gegenüber. Zugeteilt wurden insgesamt 3,220 Milliarden Euro, die restlichen 780 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken wie üblich in den Eigenbestand des Bundes übernommen, so dass sich das geplante Emissionsvolumen einstellte. Die Durchschnittsrendite lag bei minus 0,14 Prozent.

Im Folgenden die Einzelheiten der Auktion:

=== Emission 0,00-prozentige Bundesobligationen Fälligkeit 7. Oktober 2022 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 4,518 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,220 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 1,4 Durchschnittsrend. -0,14% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 05:50 ET (09:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.