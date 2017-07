Berlin/Mannheim (ots) - Am 31. Juli endet die Bewerbungsfrist für das "Ausbildungs-Ass". Reichen Sie jetzt noch Ihre kreativen Ausbildungskonzepte ein!



Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird in drei Kategorien vergeben: "Industrie, Handel, Dienstleistungen", "Handwerk" und "Ausbildungsinitiativen". Die Erstplatzierten erhalten je 2.500 Euro, die Zweitplatzierten je 1.500 Euro und die Drittplatzierten je 1.000 Euro. Alle Wettbewerbsteilnehmer erhalten außerdem ein Teilnehmerlogo für die Öffentlichkeitsarbeit.



Gesucht werden Unternehmen, die - sich in der Ausbildung junger Menschen außergewöhnlich engagieren und ihre Auszubildenden überdurchschnittlich fördern, - in der Ausbildung neue Wege gehen, - auch benachteiligten Jugendlichen eine Chance geben, - besonders begabte Jugendliche intensiv fördern.



Darüber hinaus können sich auch Initiativen, Institutionen und Schulen bewerben, die - einen Beitrag zur Schaffung neuer Arbeitsplätze leisten oder - Jugendliche auf dem Weg ins Berufsleben in besonderer Weise unterstützen.



Die Bewertungskriterien der Jury sind unter anderem Anzahl und Qualität von zukunftssicheren Ausbildungsplätzen, Kreativität der Ausbildungsmethoden, der persönliche Einsatz sowie die Effizienz des Engagements.



In diesem Jahr übernimmt die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Brigitte Zypries MdB, die Schirmherrschaft. Die Medienpartner sind das "handwerk magazin" und "Der Handel". Das Ausbildungs-Ass wird am 23. Oktober 2017 im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin verliehen.



Bewerbungen sind online unter www.ausbildungsass.de möglich.



Die Bewerbungsunterlagen per Post und weitere Informationen über den Wettbewerb 2017 können unter Telefon 030 / 20308 - 1523 bzw. andrea.saecker@wjd.de oder unter Telefon 0621 / 427-1331 bzw. presse@inter.de angefordert werden.



