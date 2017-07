LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC schätzt den Sportartikelhersteller Adidas nun deutlich optimistischer als zuvor ein. Die Umsatzaussichten seien stark und Profitabilitätssteigerungen gut absehbar, schrieb Analyst Erwan Rambourg in einer Studie vom Mittwoch. Insofern könnte sich Adidas schon bald neue Ziele setzen.

Rambourg hob seine Schätzungen für die Herzogenauracher an und stufte die Anteilsscheine von "Hold" auf "Buy" hoch. Das Kursziel erhöhte er von 165 auf 210 Euro. Gemessen am aktuellen Stand von rund 176 Euro traut der Analyst den Anteilsscheinen damit ein Plus von fast 20 Prozent zu.

Zudem lobte Rambourg die Glaubwürdigkeit des Managements. Die Unternehmenslenker seien mit Blick auf die langfristigen Ziele sehr verlässlich.

Schließlich warnte der Analyst davor, Probleme der Branche auf dem US-Markt für die Herzogenauracher überzuinterpretieren. So lägen Beweise dafür vor, dass die Kernmarke Adidas in den USA weiter an Boden gewinne. Zudem fokussierten sich die Deutschen auf den Internethandel und die eigenen Filialen, so dass sie von den aktuellen Problemen der traditionellen Warenhäuser weniger stark betroffen seien.

