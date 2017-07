Die Finanzkrise hat Zypern erstaunlich schnell gemeistert. Jetzt will die Regierung für nachhaltiges Wachstum sorgen - mit dem Bau von Europas größtem Spielcasino. Wird aus Limassol das Las Vegas des Mittelmeeres?

Dass Geldanlage auf Zypern ein riskantes Glücksspiel sein kann, wissen Anleger seit dem Jahr 2013. Damals geriet die Inselrepublik in den Strudel der Griechenland-Krise, das aufgeblähte Bankensystem brach zusammen. Zum ersten Mal wurden Einleger in einem Euro-Land zur Ader gelassen: Guthaben von mehr als 100.000 Euro wurden zu 47,5 Prozent in (nahezu wertlose) Aktien umgewandelt.

Vier Jahre später scheint die Krise fast vergessen. Die Banken sind stabilisiert, die Kapitalkontrollen längst aufgehoben. Im ersten Quartal 2017 wuchs die zyprische Wirtschaft um 3,3 Prozent, die Beschäftigung nahm gegenüber dem Vorjahr sogar um 3,4 Prozent zu. Finanzminister Harris Georgiades erwartet für dieses Jahr ein Plus von rund drei Prozent. "Am wichtigsten ist, dass dieses Wachstum so nachhaltig ist wie nie zuvor und nicht das Ergebnis verantwortungsloser Staatsausgaben", unterstreicht der Minister.

Und genau für dieses nachhaltige Wachstum soll jetzt nach Willen der zyprischen Regierung ausgerechnet ein Spielcasino sorgen. Aber nicht irgendeins, sondern das größte Europas.

In der Hafenstadt Limassol liegen millionenschwere Jachten in der neu gebauten Marina. In den Cafés und Restaurants pulsiert das Leben. 36 Stockwerke wird der im Bau befindliche Wohnturm "One" aufragen, das höchste Gebäude der Insel. Die 84 Luxus-Apartments werden zu Quadratmeterpreisen von rund 15.000 Euro angeboten. Als Käufer kommen vor allem reiche Russen, Chinesen, Libanesen und Israelis infrage, die auf einen Reisepass des EU-Landes Zypern Anspruch haben, wenn sie mindestens zwei Millionen Euro in Immobilien investieren.

In Kürze kann Limassol mit einer neuen Attraktion aufwarten: Ende Juni erhielt ein chinesisch-amerikanisches Konsortium die Konzession ...

