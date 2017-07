Nach der feiertagsbedingten Pause des Vortages droht der Wall Street am Mittwoch ein Auftakt in Lethargie. In Gedanken seien Anleger bereits beim Sitzungsprotokoll der US-Notenbank, welches im späten Handel veröffentlicht wird, heißt es im Handel. Aber auch der Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag wirft seine Schatten bereits voraus, denn noch immer klafft eine Lücke zwischen Markterwartung und Hinweisen der Federal Reserve über die Anzahl der noch ausstehenden Zinserhöhungen bis Ende 2018.

Gegen eine ausgeprägte Kauflaune sprechen auch die wachsenden geopolitischen Spannungen. Der Aktienterminmarkt suggeriert einen weitgehend unveränderten Handelsbeginn am Kassamarkt.

Der nordkoreanische Raketentest ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag wird als besondere Provokation des Regimes in Pjöngjang empfunden, zumal es ein Raketentyp gewesen sein könnte, der Atomsprengköpfe in die USA tragen könnte. US-Außenminister Rex Tillerson sprach von einer neuen Eskalation der Bedrohung für die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und die ganze Welt. Er kündigte härtere Maßnahmen gegen Nordkorea an. Die USA und Südkorea hielten am Mittwoch eine gemeinsame Militärübung ab, das US-Militär testete in Südkorea eigene Raketen. Zudem war eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats geplant.

Allerdings reagierten die Börsen in Asien gelassen auf die nordkoreanische Bedrohung. Vielerorts dominierten positive Vorzeichen. "Die geopolitischen Spannungen bleiben eine ernsthafte Bedrohung für die globale Stabilität und die konjunkturelle Entwicklung. Marktakteure werden dies nicht ignorieren und daher wachsam bleiben", sagt Marktanalyst Naeem Aslam von Think Markets.

