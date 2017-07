Bad Marienberg - Der schreckliche Busunfall in Münchberg macht uns fassungslos und wir trauern mit den Angehörigen. Bei der strafrechtlichen Ahndung kann erstmals der neue, am 30. Mai in Kraft getretene Straftatbestand gegen Gaffer zu einer härteren Bestrafung angewendet werden, so Johannes Fechner, rechtspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung.

