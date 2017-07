Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-05 / 12:07 *Hamburg, 5. Juli 2017 - Skytanking hat am 23. Juni 2017 den Vertrag zur Übernahme von Personal und Anlagevermögen ("Asset Deal") der Sun Jet Services GbR unterschrieben. Die aus vier GbR-Gesellschaften bestehende Firmengruppe bietet an den Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf und Köln Dienstleistungen rund um die Flugzeugbetankung an. Die bisherigen Eigentümer sind zu je einem Drittel Shell Deutschland, Total Deutschland und Tramp Oil Germany. * Mit Düsseldorf und Köln ist Skytanking künftig auch in den beiden Rheinmetropolen aktiv und bietet damit Flugzeugbetankungen an sechs der acht größten deutschen Flughäfen an."Wir freuen uns, dass wir unser Netzwerk in Deutschland um zwei wichtige Standorte und über 150 hochqualifizierte Mitarbeiter erweitern werden", sagt Christoph Lindke, Geschäftsführer von Skytanking in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH). "An unserem bestehenden Standort Frankfurt werden wir darüber hinaus von der verstärkten Marktpräsenz profitieren." Mit Shell Deutschland, Total Deutschland und Tramp Oil Germany wurden Dienstleistungsverträge für die Zeit nach der Transaktion geschlossen. Neben der Vorfeldbetankung in Frankfurt, Düsseldorf und Köln wird Skytanking auch den Betrieb des Flughafentanklagers in Düsseldorf übernehmen. Der endgültige Abschluss dieses Geschäfts wird in den nächsten Monaten erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. *Skytanking* ist eine Tochtergesellschaft der Marquard & Bahls AG, eines in Hamburg ansässigen Familienunternehmens, das in den Bereichen Energieversorgung, -handel und -logistik tätig ist. Skytanking bietet Dienstleistungen rund um die Flugzeugbetankung an, inklusive dem Bau und Betrieb von Flughafentanklägern und Hydrantensystemen sowie der Vorfeldbetankung. Zu den Kunden zählen Fluggesellschaften, Flughäfen und Mineralölunternehmen. Die Gesellschaft schlägt jährlich 15,8 Millionen cbm Jet Fuel um, betankt über 1,4 Millionen Flugzeuge und ist gegenwärtig an 68 Flughäfen in 12 Ländern in Europa, Asien und Afrika vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter www.skytanking.com [1] und www.marquard-bahls.com [2] *Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an:* Christoph Lindke Geschäftsführer DACH Skytanking GmbH & Co. KG Tel: + 49 40 37004-0 christoph.lindke@skytanking.com Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/skytanking/589711.html [3] Bildunterschrift: Vertragsunterzeichnung - Christoph Lindke, Skytanking, Maria Charash Koundina, Tramp Oil, Jean-Francois Garnier, Total, Lars Kaas Nielsen, Shell Emittent/Herausgeber: Skytanking GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Energie 2017-07-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 589711 2017-07-05 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fffe3cf2b72c2a37f2e041beae0d4067&application_id=589711&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e27efe3375190c836d193479ad0cacf4&application_id=589711&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7bad47697d899556acadf458d9cfe913&application_id=589711&site_id=vwd&application_name=news

July 05, 2017 06:07 ET (10:07 GMT)