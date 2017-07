Köln - Dr. Franz Wenzel, Anlagestratege für institutionelle Kunden von AXA Investment Managers, empfiehlt ein Übergewicht in Aktien und ein Untergewicht in Staatsanleihen.Ausschlaggebend für seine positive Sicht der Aktienmärkte seien die gesunkenen politischen Risiken und die besseren Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum. "Trotz abnehmender geldpolitischer Impulse erfährt die Weltwirtschaft einen anhaltenden Aufschwung", erkläre Dr. Franz Wenzel. Der Anlagestratege von AXA Investment Managers erwarte für das laufende Jahr ein globales Wirtschaftswachstum von rund 3,5 Prozent. "Die konjunkturelle Erholung wird sowohl von einem stabilen Wachstum in den USA als auch von der beschleunigten wirtschaftlichen Entwicklung in Europa getragen." Wachstumstreiber in beiden Regionen sei der private Konsum, in den USA habe das Konsumentenvertrauen wieder das Niveau von 1999/2000 erreicht. Wenzel erläutere: "Die US-Wirtschaft dürfte 2018 um 2,2 Prozent wachsen, nach 2 Prozent im laufenden Jahr."

