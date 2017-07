Wien - Die EU segnete gestern den Rettungsplan für Monte dei Paschi ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Folglich erhalte die Bank EUR 5,4 Mrd. an Staatshilfen in der Form einer "vorsorglichen Kapitalerhöhung". Notleidende Kredite im Volumen von EUR 26 Mrd. würden an ein SPV ausgelagert, welches zum Teil vom Atlante II Fonds finanziert werden solle. Die Staatshilfe sei unter anderem aufgrund einer Investorenbeteiligung gewährt worden - Aktionäre und nachrangige Gläubiger seien mit EUR 4,3 Mrd. zur Kasse gebeten worden. Nachrangige Retail-Anleihegläubiger könnten entschädigt werden. In Summe gehe es hierbei um EUR 1,5 Mrd.

Den vollständigen Artikel lesen ...