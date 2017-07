HINKEL & CIE.: Mit Robo-Power an die Spitze - Marktneutraler Fonds von Hinkel & Cie. belegt Platz 1

- Marius Hoerner belegt Platz 1 beim Citywire-Ranking "Alt UCITS - Marktneutral"

- HINKEL Relative Performance HI Fonds (WKN A14UWU) mit klarer Outperformance

- Effiziente Umsetzung mit selbst entwickeltem Algorithmus - Marktneutrales Konzept bietet eine optimale Zinsersatz-Lösung

Düsseldorf, 05.07.2017 Das anhaltend niedrige Zinsniveau macht institutionellen und privaten Investoren gleichermaßen zu schaffen: Während die Kupons nicht ausreichen, um die Schwankungen an den Renten- und Aktienmärten zu kompensieren, bauen sich zusätzlich hohe Kursrisiken bei mittel- und langfristigen Anleihen auf. Kurzum: Die heutigen Kursgewinne auf Anleihen sind die Verluste von morgen. Die Vermögensverwaltung Hinkel & Cie. hat für dieses schwierige Marktumfeld eine optimale Zinsersatz-Lösung entwickelt. Mit dem HINKEL Relative Performance HI Fonds erhalten Anleger Zugang zu einem marktneutralen Fonds, der seinem Namen gerecht wird. Im aktuellen Ranking von Citywire (Kategorie "Marktneutral") belegt der verantwortliche Fondsmanager Marius Hoerner den Spitzenplatz. Mit einer Rendite von 5,3 Prozent hat der Fonds den Branchendurchschnitt im 1-Jahres-Vergleich klar hinter sich gelassen.

Robo schlägt Mensch - wie funktioniert der marktneutrale Ansatz?

Den Kern des marktneutralen Ansatz bilden zwei Säulen: Einerseits sollen Kurschancen an den Aktienmärkten wahrgenommen werden, andererseits soll das Risiko auf ein Minimum reduziert werden. Um diesen Spagat zu meistern, werden aus über 300 europäischen Aktien mehrmals im Jahr die 35 besten Outperformer-Aktien ermittelt und ins Depot gelegt. Damit wird der wissenschaftlich nachgewiesene Momentum-Effekt ausgenutzt. "Das Aktienkursrisiko eliminieren wir dabei sicher und effizient über eine Absicherung mit EuroStoxx 50-Terminkontrakten", so Fondsmanager Hoerner. Der Clou: Unter der Haube des Fonds steckt im Grunde genommen eine Art "Robo-Advisor": Für die Auswahl der Aktien und die Absicherung ist nämlich ein quantitativ-technischer Algorithmus in der Software Tradesignal zuständig.

Der Algorithmus setzt die von Marius Hoerner entwickelte Methode konsequent um. Mithilfe dieses systematischen und zu 100 Prozent regelbasierten Ansatzes werden menschliche Schwächen aus dem Entscheidungsprozess eliminiert. Eine gute Entscheidung, wie die bisherige Performance beweist.

Marius Hoerner Asset-Manager Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG Königsallee 60 40212 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 540 666 0 Fax: +49 (0)211 540 666 99 Hans.hinkel@hinkel-vv.de

Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG - Disclaimer: Die Anlage in Investment-Fonds ist Marktrisiken unterworfen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu oder stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse eines Investment-Fonds dar. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Berechnungs- oder Rechenfehler und Irrtum vorbehalten. Die Fondsbestimmungen, der veröffentlichte vollständige und vereinfachte Prospekt in der aktuellen Fassung sowie Jahres- und Halbjahresberichte stehen dem Interessenten bei der deutschen Kapitalanlagegesellschaft und der Vertriebsgesellschaft zur Verfügung. Dieses Dokument ist nur zu Informationszwecken bestimmt und gilt nicht als Angebot für den Verkauf von Fonds. Die Fonds dürfen weder direkt noch indirekt in den USA vertrieben, noch an US Personen verkauft werden. Die hierin enthaltenen Informationen: sind urheberrechtlich geschützt; dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung AG ist nicht verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

