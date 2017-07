Berlin (ots) - Felix Grolman, CEO von shine, ist erfreut über die jüngsten Entwicklungen bei shine. "Der Umzug nach Berlin führt uns zum Mittelpunkt der Revolution der Energie- und Digitalwelt. Wir können so weitere ausgezeichnete und motivierte Mitglieder für unser Team finden. Ich bin begeistert, dass Daniel unser Team mit seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung digitaler Produkte verstärkt und sein großes Netzwerk in der Start-up-Hauptstadt Europas einbringt."



Als Gründer und Senior Leader in der Berliner Start-up-Szene hat Daniel Adad mehr als zehn Jahre lang Technologielösungen in Branchen wie Pharmazie und Biotechnologie, aber auch im Energiesektor entwickelt.



Daniel bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in jungen Technologieunternehmen mit - unter anderem leitete er Entwicklerteams in Amerika, Europa und der APAC-Region. In Deutschland war er Teil des Management-Teams von Toptarif (erworben von Verivox), Onmeda (erworben von Ströer Media), Global Leads Group (Holtzbrinck Digital) und Froodies (Online-Supermarkt).



"Um unsere Entwicklungs- und Wachstumsziele zu erreichen, steht bei shine die Entwicklung der nächsten Generation von Talenten weit oben auf der Agenda", sagt Rene Meyer, Head of Finance und HR. "Neben dem Neuzugang unseres CTOs konnten bereits weitere Schlüsselpositionen im Technologie- und Produktentwicklungs-Team erfolgreich besetzt werden."



Weitere Informationen finden Sie unter www.shinepowered.com.



Über shine



Das Unternehmen shine, mit Büros in Berlin und in den Niederlanden, ermöglicht mit innovativen Technologien zur Optimierung von lokalen Energieflüssen, Stromspeicher- und Verbraucher-Technologien autarke Gemeinschaften, unabhängig von großen Kraftwerken und Übertragungsnetzen. shine nutzt die Freiheit, die Energiewirtschaft von heute zu verändern und herkömmliche Geschäftsmodelle der Versorger abzulösen - zum Wohle der Kunden und Umwelt. Mit innogy als Investor baut shine auf ein solides Fundament und genießt die Freiheit eines Umfelds, das zukunftsweisende Ideen, Konzepte und Technologien fördert und im Sinne der Kunden langfristig trägt.



