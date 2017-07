Hamburg (ots) - Erstmals haben Nationalspieler André Schürrle (26) und seine Freundin Anna Sharypova (29) ein gemeinsames Interview gegeben.



Das Model sagt in der aktuellen GALA (Ausgabe 28/2017, ab morgen im Handel): "Ich bin kein Fußballfan und wusste nur, dass er Nationalspieler ist - mehr aber auch nicht. (...) Andrés Mutter musste mir erst mal Bundesliga und Champions League erklären."



Schürrle gibt zu, sich durch seine Freundin gesünder zu ernähren: "Ich liebe alle Gerichte mit Avocado, die Anna kocht." Außerdem lerne das Paar gemeinsam Französisch und mache zusammen Sport: "Mit seinem Trainingspensum kann ich zwar nicht mithalten, trotzdem trainieren wir gern zusammen", so Anna Sharypova zu GALA.



