Anfang April hat der Energy Drink 28 BLACK im Rahmen der Produkteinführung der neuen Sorte Baobab seine Fans dazu aufgerufen, bei der Kampagne "Entdecke Baobab" mitzumachen. Zehn Wochen lang konnten sie aus verschiedenen Fotoalben ihre Baobab-Lieblingsfotos auswählen oder eigene Fotos rund um das Thema "Entdecke Baobab" einreichen, um den 28 BLACK Baobab-Videoclip mitzugestalten.



Mittlerweile sind die Abstimmungsergebnisse ausgezählt und die besten Baobab-Fotos unter allen Einreichungen von einer Jury ausgewählt. Das Resultat: insgesamt 20 Bilder, die zu einem Videoclip verarbeitet wurden, der zeigt, was die 28 BLACK Konsumenten mit Baobab verbinden. "Wir sind positiv überrascht von der großen Resonanz, auf die der Contest gestoßen ist. Es wurden nicht nur jede Menge Fotos hochgeladen, die aktive Einbindung unserer Zielgruppe in die Baobab-Kampagne hat auch zu einem hohen Interesse an der neuen Geschmacksrichtung geführt", so Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. Für verstärkte Kaufimpulse sorgte zudem die optimale Präsenz der Aktion am POS in Form von aufmerksamkeitsstarken Zweitplatzierungen und Großflächen. Zusätzliche Unterstützung gab es über die Kanäle TV, Print und Social Media.



Die aktive Mitwirkung beim Videoclip wurde von 28 BLACK belohnt. Während des Aktionszeitraumes wurden täglich zehn 4-Packs 28 BLACK Baobab verlost, für die drei besten Fotos, die von der Jury ausgewählt wurden, gab es eine Canon DSLR EOS 80D und zwei Canon EOS M10 Systemkameras. Der Videoclip ist ab sofort auf www.28black.com und dem 28 BLACK YouTube Kanal https://youtu.be/6018WwCf76c zu sehen.



Über 28 BLACK



28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben, die ein ausgewähltes Portfolio an innovativen Erfrischungsgetränken im Premium-Segment anbietet. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).



28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Koservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei.



