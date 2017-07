Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Beim Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Berlin sind mehrere Kooperationsverträge zwischen deutschen und europäischen Unternehmen mit China unterzeichnet worden. Ein konkretes Volumen über Lieferungen wurde nicht genannt. Am aussagekräftigsten ist ein Rahmenvertrag, den Airbus mit der staatlichen Kommission für Entwicklung und Reform (NDRC) geschlossen hat. Der Konzern wird dem Reich der Mitte Maschinen aus der A320-Fanmilie und Großraumflugzeuge liefern.

Siemens unterschrieb einen Vorvertrag (memorandum of understanding) und ein Kooperationsabkommen mit Peking zur Zusammenarbeit bei der digitalen Produktion und im Bereich der Luftfahrt. Daimler wird mit der BAIC Motor Group enger im Bereich der Elektromobilität zusammenarbeiten. Beide Konzerne wollen in das gemeinsame Joint Venture Beijing Benz Automotive Co Ltd (BBAC) investieren.

Die deutschen Hersteller fürchten noch immer strenge Quotenvorgaben für die Elektro-Mobilität auf dem chinesischen Markt, die sie kaum erfüllen können. Der Chef des Verbandes der Automobilindustrie, Matthias Wissmann, hatte sich am Dienstag zuversichtlich gezeigt, dass der Quotenregelung für E-Autos die Spitzen genommen werden könnten, da sich auch die chinesischen Autokonzerne beschwert hätten.

Der Technikkonzern Voith kooperiert künftig mit chinesischen Partnern bei Wasserkraftwerken. Dabei sollen auch gemeinsam Turbinen in Angola gebaut werden. Die Zusammenarbeit ist ein Pionierprojekt für eine Initiative von Deutschland und China im Ausland.

