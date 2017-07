Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-05 / 12:32 *Hamburg, Juli 2017* - Es ist einfach nicht aufzuhalten: Das farbenfrohe Unicorn erobert die Welt und ist derzeit der Trend schlechthin. Es versprüht seine Fröhlichkeit und macht unsere Welt ein wenig bunter und schöner. Nun hält es auch im Cerealien-Regal Einzug mit der zauberhaften Limited Edition von KELLOGG: Die neuen KELLOGG'S(R) UNICORN FROOT LOOPS(R)! *KELLOGG'S(R) UNICORN FROOT LOOPS(R) bringen Farbe und Spaß an den Frühstückstisch* Tucan Sam, der üblicherweise die Verpackung der original KELLOGG'S(R) FROOT LOOPS(R) ziert, wird von einem fröhlichen Einhorn abgelöst und verabschiedet sich vorerst in den wohlverdienten Sommerurlaub. In bunten Regenbogenfarben sorgen die neuen KELLOGG'S(R) UNICORN FROOT LOOPS(R) schon am Morgen für gute Laune und Unbeschwertheit. Auch als Erwachsener wird man am Frühstückstisch direkt wieder in die Kindheit zurück versetzt. Der Frühstücksexperte KELLOGG bedient damit einen Konsumententrend und erzeugt magische Unicorn-Gefühle. Die knusprigen Getreideringe aus Hafer, Weizen und Mais in den pastelligen Farben Einhornrosa, Einhorngelb und Einhornlila sorgen bei Groß und Klein für einen farbenfrohen Start in den Tag. *Zauberhafter Launch im Einzelhandel* Der Launch der Limited Edition KELLOGG'S(R) UNICORN FROOT LOOPS(R) mit dem auffällig bunten Einhorn-Produktdesign weckt bei Konsumenten die Lust auf eine fabelhafte Frühstücksleckerei und bietet somit neue Kaufanreize. Für eine unverwechselbare Positionierung im Handel sorgen außerdem passende Displays. *Über KELLOGG:* Als weltweit führender Hersteller von Cerealien, zweitgrößter Produzent von Keksen und Crackern, weltweite Nummer zwei der Snacks-Anbieter sowie in Nordamerika einer der führenden Hersteller von Tiefkühlprodukten verfolgt KELLOGG das Ziel, das Leben der Menschen durch hochwertige Produkte und relevante Marken zu bereichern. Jeden Tag verzehren zahlreiche Familien unsere Produkte und starten mit ihnen ideal in den Tag. Im Jahr 2016 erzielte KELLOGG durch Marken wie beispielsweise KELLOGG'S(R) CORN FLAKES, MÜSLI, KELLOGG'S(R) URLEGENDEN, KELLOGG'S(R) TOPPAS(R), KELLOGG'S(R) FROSTIES (R)sowie PRINGLES(R) einen Umsatz von 13 Milliarden US-Dollar. Über unsere Plattform Breakfast for Better Days unterstützen wir weltweit soziale Projekte und haben uns dazu verpflichtet, bis 2025 drei Milliarden Better Days mit unseren Partnern zu gestalten. Wenn Sie mehr über KELLOGG, unsere Corporate Social Responsibility-Projekte und unsere Unternehmensgeschichte erfahren möchten, besuchen Sie unsere Website www.kelloggs.de [1] sowie www.kelloggcompany.com [2]. *Pressekontakt: Brandzeichen* Brandzeichen Markenberatung und Kommunikation GmbH Isabel Rückert Zirkusweg 1 20359 Hamburg Tel: +49 40 413 3019-24 E-Mail: isabel.rueckert@brandzeichen-pr.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Kellogg Northern Europe GmbH Schlagwort(e): Unternehmen 2017-07-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 589747 2017-07-05 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5413dcb6876051cefac50d3a417210be&application_id=589747&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3af7b5262d4f5da708de56c219bf2214&application_id=589747&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2017 06:32 ET (10:32 GMT)