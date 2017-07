FMW-Redaktion

Aus sämtlichen Kommentaren von Tesla-Chef Elon Musk kann man es stets heraus hören. Man ist der erste Anbieter vollwertiger Elektroautos. Man ist auch noch der beste Anbieter, uneinholbar, einfach phantastisch, da gibt es gar keinen Zweifel. So lautet die kurz zusammengefasste Selbstdarstellung von Elon Musk, was sich sensationell auch im Börsenwert von Tesla (57 Milliarden Dollar) wiederspiegelt. Und diese Summe spiegelt letztlich nur die Hoffnung wieder, dass das neue Modell, das just in diesen Tagen in die Produktion geht, der Kassenschlager wird.

Wir hatten es schon mehrmals angesprochen. Was ist eigentlich mit der alt eingesessenen Konkurrenz? BMW prescht mit großem Druck voran, und bei Volkswagen dürfte sich auch etwas tun. Und dann ...

