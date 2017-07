Die POS-Themenwelt für Leibniz Keks'n Cream erhielt den goldenen POPAI Indianer. Mit dem POPAI-Award in Silber wurde das Premium-Langzeitdisplay für den Launch von Signal White Now Touch aus dem Hause Unilever ausgezeichnet. Die Mailingverpackung aus Wellpappe für PowerBar sowie die Erlebnisdekoration mit Licht und 3D-Effekt für das Videospiel DisHonored 2 erhielten den bronzenen POPAI Indiander. Die ressourcenschonende Displayrange für Wrigley wurde mit dem Sonderpreis Nachhaltigkeit gewürdigt.

Andrea Wildies, Geschäftsführerin Vertrieb und Marketing STI Group, freut sich über die Vielfalt der Auszeichnungen: "Die Prämiierung über verschiedene Produktgruppen und Branchen hinweg bestätigt unser Marktverständnis und zeigt, dass wir die Ansprüche von Markenartikelherstellern und Handel in erfolgreiche Lösungen umsetzen."

Sonderpreis in der Kategorie Nachhaltigkeit

Besonderes Highlight ist der Sonderpreis in der Kategorie Nachhaltigkeit für das Display-Konzept Easy Coat, das erstmals für die Markenpräsentation von Wrigley im Cash & Carry-Bereich eingesetzt wurde. "Nachhaltigkeit wird für viele Markenartikelhersteller bei der Auswahl der passenden POS-Lösungen immer bedeutender", so Andrea Wildies. Die STI Group hat daher ein Logistikdisplay entwickelt, bei dem Sockel und Mantel aus nur einem einzigen Wellpappbogen bestehen und so zu einer Materialeinsparung von 40% führen. Durch eine ausgeklügelte Falttechnik ist die Innenseite des Displays bedruckt, ohne dass Mehrkosten entstehen.

Dieses Konzept unterstreicht die nachhaltige Unternehmensphilosophie von Wrigley. Das Unternehmen vertreibt in Deutschland zehn Kaugummimarken, für deren Erfolg ein aufmerksamkeitsstarker ...

Den vollständigen Artikel lesen ...