FRANKFURT (Dow Jones)--In einem ruhigen Handel präsentieren sich die Börsen in Europa zur Wochenmitte kaum verändert. Am Nachmittag könnte dann etwas Schwung in die Sitzung kommen, wenn die Wall Street nach dem Unabhängigkeitstag am Vortag wieder in das Handelsgeschehen eingreift. Mit dem Protokoll der Juni-Sitzung der US-Notenbank steht das wichtigste Event für den Tagesverlauf erst nach Handelsschluss in Europa an. "Die Frage ist, ob es Neues zum Thema Normalisierung der Fed-Bilanz gibt", sagt ein Händler. Der DAX notiert aktuell 0,1 Prozent fester bei 12.449 Punkten. Damit hat er die zuvor gesehenen Gewinne bereits wieder nahezu abgegeben. Der Euro-Stoxx-50 zeigt sich unverändert bei 3.480 Punkten.

Für etwas Verunsicherung sorgt weiterhin die Entwicklung rund um den Raketentest in Nordkorea. Die USA betrachten den Test einer Interkontinentalrakete als Eskalation der von dem Land ausgehenden Gefahr. In einer Reaktion führten sie zusammen mit Südkorea eigene militärische Tests durch. Zudem wird darauf geschaut, ob China seinen Einfluss auf das Nachbarland nutzt und entsprechenden Druck auf die dortige Regierung ausübt.

Im Fokus steht am Nachmittag zudem, ob der Kursrutsch der Wachstumswerte wie Google, Apple, Netflix und Amazon an der Wall Street einen Boden findet. Sie leiden besonders unter dem US-Zinsanstieg aufgrund ihrer hohen Aktienbewertungen.

Analysten-Kommentare machen die Kurse

Auf Grund fehlender Impulse sorgen vor allem die Umstufungen durch Analysten für stärkere Kursbewegungen bei den Einzelwerten. So hat HSBC bei Adidas das Kursziel auf 210 Euro und die Einstufung auf "Buy" nach "Hold" erhöht. Als Gründe nennen die Analysten die Umsatzaussichten, die deutliche Verbesserung der Margen und die Glaubwürdigkeit des neuen Managements, das möglicherweise schon bald die Ziele für das laufende Jahr erhöhen werde. Für die Aktie geht es um 4,3 Prozent auf 175,60 Euro nach oben.

Auch Thyssenkrupp setzen ihre Rally fort und legen um 1,7 Prozent zu. Zalando im MDAX fallen dagegen um 0,3 Prozent nach einer Abstufung durch Goldman Sachs auf "Neutral" nach zuvor "Kaufen". Zalando rechne aufgrund hoher Investition damit, dass die EBIT-Marge bis 2020 stagniere, sagt Goldman Sachs unter Verweis auf entsprechende Aussagen des Unternehmens auf dessen Kapitalmarktveranstaltung. Zalando will die für den Online-Handel wichtige Kennziffer "Gross Merchandise Volume" in den kommenden drei Jahren verdoppeln. Die Analysten haben daher ihre Schätzungen für die Marge gesenkt.

Zusammenarbeit von TomTom mit chinesischer Baidu positiv

Die TomTom-Aktie legt um 4,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die gemeinsame Entwicklung von HD-Straßenkarten für autonomes Fahren mit der chinesischen Baidu angekündigt hat. Damit stärke TomTom die strategische Position gegenüber den Automobilherstellern, kommentiert ING die Nachricht. Der Umstand, dass Baidu seine Karten auf der Plattform von TomTom aufbaue, beweise, dass das niederländische Unternehmen mit dem Wettbewerber Here mithalten könne.

Bei den Nebenwerten hat Shop Apotheke gute Wachstumszahlen vorgelegt. Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2017 um 54 Prozent, die Aktien klettern um knapp 3 Prozent. Positiv beurteilen Händler den Einstieg von Renault in den Minivan-Bereich von Brilliance in China. Die beiden Konzerne haben ein Joint-Venture vereinbart, an dem Renault 49 Prozent halten wird. Renault legen leicht zu, während der Sektor 0,4 Prozent im Minus notiert.

