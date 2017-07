Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach mehrjähriger Forschung und Entwicklung hat Shell weltweit die neuen Formulationen seiner Premium-Kraftstoffe vorgestellt: Shell V-Power Racing (Benzin) und Shell V-Power Diesel. Dank neuer DYNAFLEX Technologien erreichen die verbesserten Hochleistungskraftstoffe ein ganz neues Level in Sachen "Motorschutz, Performance und Effizienz".* In Deutschland gibt es die neuen Kraftstoffe ab dem 5. Juli 2017 ohne Aufpreis im Vergleich zum bisherigen Shell V-Power Racing bzw. Shell V-Power Diesel.



Moderne Motoren verlangen einem Kraftstoff alles ab - beispielsweise durch höhere Drücke oder Temperaturen bei der Verbrennung. Dadurch steigt auch das Risiko, dass sich leistungsreduzierende Ablagerungen bilden und Kraftstoffeinspritzdüsen oder Einlassventile verstopfen. Diese Verschmutzungen verhindern zum einen, dass ein Motor sein volles Potenzial entfaltet, und sind zum anderen schwer zu entfernen. Die neuen Shell V-Power Formulationen beseitigen Ablagerungen effektiv, um verlorengegangene Performance wiederherzustellen, halten sauber und reduzieren so Energieverluste.



Das neue und verbesserte Shell V-Power Racing zielt auf drei Hauptfaktoren ab, die die Performance und Effizienz eines Motors beeinflussen: Ablagerungen, Reibung und Motorklopfen. Der Hochleistungskraftstoff beinhaltet 39 Prozent mehr Reinigungsmoleküle als bisher. Shell V-Power Racing hilft dabei, bis zu 80 Prozent leistungsmindernder Ablagerungen zu entfernen und deren Neubildung zu verhindern.** Der Reibungsminderer von Shell V-Power Racing zielt darauf ab, Reibung an kritischen Motorteilen durch die Bildung eines Schutzfilms zu reduzieren. Das neue Shell V-Power Racing enthält verglichen mit seinem Vorgänger 40 Prozent mehr Reibungsminderer, der sich durch eine Wirksamkeit in einem deutlich breiteren Drehzahlbereich als bisher auszeichnet. Er lässt den Motor reibungsloser und effizienter laufen und reduziert so den Energieverlust durch Reibungswärme, die wiederum der Leistung zugutekommt.*** Die hohe Oktanzahl (100) verbessert die Klopffestigkeit und unterstützt so einen effizienten Verbrennungsvorgang - für eine verbesserte Leistung und Effizienz.****



Shell V-Power Diesel wurde entwickelt, um eine bessere Motorleistung zu erzielen und zu erhalten - für die beste Reinigungsleistung von Shell dank DYNAFLEX Technologie.***** Die enthaltenen Reinigungsadditive helfen dabei, bis zu 100 Prozent der leistungsmindernden Ablagerungen zu entfernen, deren Neubildung zu vermeiden und damit die Motorperformance zu verbessern.****** Die Reinigungskraft wurde somit weiter optimiert. Der neue Shell V-Power Diesel wurde zudem für einen verbesserten Korrosionsschutz von wichtigen Motorteilen entwickelt, wie zum Beispiel der präzise gefertigten Injektoren (Einspritzdüsen).



Shell profitiert bei der Entwicklung seiner Kraftstoffe seit mehr als 60 Jahren von der engen Zusammenarbeit mit Ferrari. Durch den Einsatz unter den Extrembedingungen der Formel 1 gewinnt Shell wertvolle Erkenntnisse für die stetige Weiterentwicklung seiner Hochleistungskraftstoffe. Der Rennkraftstoff, mit dem Formel1-Fahrer Sebastian Vettel auf der Rennstrecke unterwegs ist, entspricht zu 99 Prozent dem Shell V-Power Racing an der Tankstelle. Denn auch Ferrari setzt auf die neue DYNAFLEX Technology, um der Konkurrenz im Rennen einen Schritt voraus zu sein.



Mit der Einführung der neuen Shell V-Power Kraftstoffe geht auch der Shell V-Power SmartDeal in die nächste Runde. Er ermöglicht es dem Autofahrer, die leistungsstarken und nochmals verbesserten Shell V-Power Premiumkraftstoffe zum aktuellen Preis der Shell FuelSave Standardkraftstoffe zu tanken. Dafür zahlt der Kunde - je nach Belieben - monatlich oder jährlich einen bestimmten Grundpreis. Der Shell V-Power SmartDeal vergünstigt nicht nur den Zugang zum fortschrittlichsten Kraftstoff, den Shell je entwickelt hat, sondern ist flexibler als jemals zuvor. Shell antwortet mit dem V-Power SmartDeal auf die sich ständig entwickelnden Kundenbedürfnisse, die der mobile Alltag mit sich bringt.



Weitere Informationen zu den Themen Shell V-Power und Shell V-Power SmartDeal finden Sie auf http://ots.de/v7XzL



* Neu und verbessert im Vergleich zu den vorherigen Shell V-Power Formulationen. Verbessert im Vergleich zu Shells regulären Kraftstoffen Shell Super FuelSave und Shell Diesel FuelSave. Verbessern den Motorzustand, indem sie dabei helfen, leistungsmindernde Ablagerungen an Schlüsselkomponenten des Kraftstoffsystems, wie etwa an Einlassventilen und/oder Einspritzdüsen, zu entfernen. Die tatsächlichen Effekte und Vorzüge hängen von Fahrzeugtyp, Fahrzeugalter, Fahrzeugzustand und Fahrstil ab. Eine Garantie wird nicht gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.shell.de. ** Hilft dabei, leistungsmindernde Ablagerungen an Schlüsselkomponenten des Kraftstoffsystems zu entfernen, etwa an Einlassventilen und/oder Einspritzdüsen. Die tatsächlichen Effekte und Vorzüge hängen von Fahrzeugtyp, Fahrzeugalter, Fahrzeugzustand und Fahrstil ab. Eine Garantie wird nicht gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.shell.de. *** Reibungsmindernde Moleküle unterstützen die Schlüsselkomponenten des Motors. Eine Garantie wird nicht gewährleistet. **** Shell V-Power mit 100 Oktan. Verglichen mit Shells regulärem Shell Super FuelSave 95 und anderen Kraftstoffen mit geringerer Oktanzahl bei Oktan-responsiven Fahrzeugen. Die tatsächlichen Effekte und Vorzüge hängen von Fahrzeugtyp, Fahrzeugalter, Fahrzeugzustand und Fahrstil ab. Eine Garantie wird nicht gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.shell.de. ***** Verbessert im Vergleich zu Shells regulärem Shell Diesel FuelSave. Die tatsächlichen Effekte und Vorzüge hängen von Fahrzeugtyp, Fahrzeugalter, Fahrzeugzustand und Fahrstil ab. Eine Garantie wird nicht gewährleistet. ****** Hilft dabei, Leistung wiederherzustellen, indem es leistungsmindernde Ablagerungen an Schlüsselkomponenten des Kraftstoffsystems entfernt, etwa an Einspritzdüsen. Dies ist das Testergebnis unter Industrie-Standard DW10B. Die tatsächlichen Effekte und Vorzüge hängen von Fahrzeugtyp, Fahrzeugalter, Fahrzeugzustand und Fahrstil ab. Eine Garantie wird nicht gewährleistet. Weitere Informationen finden Sie unter www.shell.de



OTS: Shell Deutschland Oil GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53326 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53326.rss2



Pressekontakt: Shell Deutschland Oil GmbH Cornelia Wolber +49 (0) 40 6324 5290 shellpresse@shell.com



Edelman.ergo GmbH Timo Pape +49 (0)40 356206 021 timo.pape@edelmanergo.com