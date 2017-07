Der Mitgliederschwund bei den Volksparteien geht weiter. Die SPD jedoch schafft es, weniger als die CDU zu verlieren. Gewinner hingegen sind die Grünen - auch auf lange Sicht.

Die alte Tante SPD ist wieder die Größte - zumindest was die Zahl der Mitglieder anlangt. Sie hat zwar auch 2016 gut zwei Prozent ihrer Genossen verloren, hatte am Jahresende aber noch 432.706 übrig - und damit knapp 800 mehr als die Volkspartei-Konkurrentin CDU, die fast drei Prozent Mitglieder verloren hat. Im Jahr zuvor war die SPD hinter die CDU zurückgefallen.

Nimmt man es allerdings ganz genau, und berücksichtigt, dass die Christdemokarten anders als die Sozialdemokraten ja in Bayern keine Mitglieder werben können, liegt die CDU vorn: Ihre "Rekrutierungsfähigkeit" ist schon seit 1999 höher als die der SPD, sagte der Politologe Oskar Niedermayer bei seiner Abschiedsvorlesung an der FU Berlin. Insgesamt erreicht die Union jedoch fast 575.000 Mitglieder, denn die Bayernpartei CSU mit ihrer weitaus größeren Verankerung in der Bevölkerung hat zwar auch verloren, bringt ...

