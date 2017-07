Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der monatelange Streit um die Rabatte auf Gebühren am Frankfurter Flughafen zwischen dem Betreiber Fraport und seinem größten Kunden Lufthansa ist zunächst beigelegt. Beide Seiten einigten sich darauf, nach kurzfristigen Einsparmöglichkeiten zu suchen, die der Lufthansa zugute kommen.

Der eigentliche Streitpunkt - die Entgeltordnung mit ihren Rabatten - war nicht Gegenstand der Einigung. Sie soll auch im nächsten Jahr gelten. Damit werden die Gebühren für die Lufthansa nicht steigen. Überdies könnte sie ebenso wie der Billigflieger Ryanair von Rabatten auf stark steigende Passagierzahlen profitieren, wenn ihre Tochter Eurowings ab 2018 auch den Frankfurter Flughafen anfliegen sollte. Eine solche Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen, sagte ein Lufthansa-Sprecher.

Fraport und Lufthansa wollen kurzfristig nach Wegen suchen, die bestehende Infrastruktur besser auszulasten und Kosten durch eine bessere Vorplanung der Passagierentwicklung zu senken. In den Bereichen Terminalnutzung, Passagierabfertigung, Einsatz von Bussen oder bei Mieten gebe es vielfältige Möglichkeiten, die Kosten zu senken, sagte der Lufthansa-Sprecher. Die Themen seien identifiziert, die Details müssten jetzt ausgearbeitet werden, sagte ein Fraport-Sprecher.

Noch in diesem Jahr sollen die Maßnahmen konkret werden, mit denen die Standortkosten der Lufthansa sinken. Dabei geht es um ein Volumen, das etwa den Vorteilen entspricht, die auch Ryanair mit den Rabatten bekommt, wie der Lufthansa-Sprecher sagte. Detaillierter wollte er sich nicht äußern.

Die Lufthansa macht in Frankfurt etwa 60 Prozent des Luftverkehrs aus. Deutschlands größte Fluggesellschaft stößt sich daran, dass dem Billigflieger Ryanair nach der Entgeltordnung für das erwartbar starke Wachstum hohe Rabatte bei den Flughafengebühren eingeräumt wurden. Die Iren fliegen seit diesem Sommer auch ab Frankfurt, weitere Billigairlines sollen folgen.

Die Einigung zielt aber auch in die weitere Zukunft. Lufthansa-Vorstand Harry Hohmeister wertete sie als "Auftakt zu weiteren Gesprächen, die eine mittel- und langfristige Intensivierung unserer Partnerschaft zum Ziel haben". Andere Flughäfen berücksichtigen die Interessen ihrer größten Kunden stärker. In München etwa ist die Lufthansa am Terminalbetrieb und damit den Einnahmen aus dem Einzelhandel beteiligt.

