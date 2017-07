Hannover - Das Marktumfeld für Covered Bonds blieb im ersten Halbjahr positiv und sollte auch in der zweiten Jahreshälfte weiterhin stabil bleiben, berichten die Analysten der Nord LB.Als größte Herausforderung würden die Analysten für den Covered Bond-Markt die mögliche Ankündigung eines Tapering des CBPP3 bzw. des EAPP insgesamt sehen. Hierdurch sollten sich die Spreads in allen Covered Bond-Jurisdiktionen ausweiten, da auch Programme, die sich nicht für das CBPP3 qualifizieren würden, in der Vergangenheit von Spill-over-Effekten profitiert hätten.

