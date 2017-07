Frankfurt - Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94/ WKN A0V9L9) ist ein Immobilienunternehmen mit den Schwerpunkten Wohnen und Gewerbe sowie langjährigem Track Record, so "mainvestor Company Talk" in einer aktuellen Ausgabe.EYEMAXX sei hauptsächlich in den Kernmärkten Deutschland und Österreich aktiv und verbinde dort Entwicklungsprojekte und Bestandsinvestments. Der Fokus liege auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiere EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. Noch bis zum 12. Juli 2017 könnten Inhaber der Anleihe 2013/2019 (ISIN DE000A1TM2T3/ WKN A1TM2T) ihre Anteile in die Anleihe 2014/2020 (ISIN DE000A12T374/ WKN A12T37) tauschen. Der Umtausch im Verhältnis eins zu eins sei auf einen Nominalbetrag von bis zu 4.999.000 Euro beschränkt.

