Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Unmittelbar vor dem Beginn des G20-Gipfels in Hamburg haben Deutschland und China auf bilateraler Ebene eine noch engere Zusammenarbeit vor allem bei Handelsfragen verabredet. Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping näherten sich bei ihrem Treffen am Mittwoch in Berlin nach eigenen Angaben auch beim Seidenstraßen-Projekt an, mit dem China Milliardenumsätze für seine Wirtschaft im Ausland generieren will. Mit Blick auf den am Freitag beginnenden G20-Gipfel zeigte sich Merkel skeptisch. Es stünden "schwierige Verhandlungen" bevor und sie wisse nicht, wie das Resultat aussehen werde, sagte sie.

Die von China betriebene Neuauflage der Seidenstraße als moderner Handelsweg ist international umstritten. Viele Länder, unter anderem die USA, fürchten den wachsenden Einfluss der Asiaten. China will zunächst 13 Milliarden Euro in die Wiederbelebung der alten Handelsroute pumpen, die einst Asien, Afrika und Europa verband.

Merkel fordert Fairness

Deutschland begleite die Anstrengungen Chinas zur Seidenstraße positiv, sagte Merkel. Man wolle sich gerne beteiligen, meinte die Kanzlerin, betonte gleichzeitig aber auch, dass es transparente Ausschreibungen geben müsse, damit Deutschland seinen Teil leisten könne. Sie habe deutlich gemacht, dass Deutschland auf dem chinesischen Markt insgesamt gleichberechtigt behandelt werden müsse und den deutschen Unternehmen einen fairer Marktzugang eingeräumt werde, sagte die CDU-Vorsitzende.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Deutschland hätten einen "sehr großen Umfang" erreicht, würdigte Merkel. Dies gelte nicht nur für den Warenaustausch, sondern auch für die immer tiefere Zusammenarbeit im Bereich der Technologien.

Abkommen unterzeichnet

Beide Seiten unterzeichneten in diesem Zusammenhang eine Reihe von Abkommen. So unterschrieb Siemens-Chef Joe Kaeser unter anderem einen Vorvertrag mit China im Bereich der digitalen Produktion. Daimler vereinbarte eine engere Zusammenarbeit mit der Bejing Motorgroup im Bereich E-Mobilität.

Xi sprach in diesem Zusammenhang von einer Reihe "wichtiger Kooperationsvereinbarungen". Beide Länder wollten stärker zusammenarbeiten in den Bereichen Wirtschafts, Handel, Finanzen und Investitionen, aber auch in der Luft und Raumfahrt oder der intelligenten Fertigung. Bei der Seidenstraße könnten China und Deutschland gemeinsam durch die Erschließung von Drittmärkten profitieren, sagte Xi.

