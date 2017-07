Lieber Leser,

ThyssenKrupp hat zuletzt fantastische Chancen eröffnet. Die Aktie ist erst am 28. Juni auf ein neues 2-Jahres-Hoch gestiegen. 25,76 Euro bedeuteten gleichzeitig, dass auch das 5-Jahres-Top bei 26,12 Euro vom 14. Mai 2016 nicht mehr weit entfernt ist. Technische Analysten sehen in solchen Hochpunkten enormes Potenzial und sind der Meinung, dass 5 % bis zu diesem Punkt schnell zu erobern sind. Zumal das Plus der vergangenen 2 Wochen mit 5 % deutlich ist. ... (Frank Holbaum)

