Wer möchte, kann z.B. Lichtstimmungen, Raumtemperaturen und Sound/Musik zentral oder über lokale Wandtaster mit Digitalstrom steuern. Ebenso sind die lokal relevanten Funktionen und Szenen in den einzelnen Wohnbereichen auch über gewöhnliche (aber mit dem System vernetzte) Taster aufrufbar. Auf diese Weise lassen sich die individuell bevorzugten Lichtstimmungen für jeden Bereich des Hauses, wie z.B. den zentralen Wohnbereich, Küche, Schlafzimmer etc. per einfacher Taster- bzw. Schaltflächenbedienung aktivieren.

Dabei können alle Leuchten im Haus auch mit den Tastern auf die gewünschte Helligkeit dimmen. Das Mehr an Komfort und Behaglichkeit entsteht jedoch nicht nur durch die Möglichkeit, komplette Lichtstimmungen mit einem Tasten-/Schaltflächendruck aufzurufen, sondern auch durch die Art ihrer Vernetzung. So kann z.B. beim Zubettgehen das gesamte Licht im Haus durch einen Druck auf den Taster neben dem Bett gelöscht werden und erspart den Bewohnern einen abschließenden Rundgang durchs Haus.

Einfache Smart Home-Installation mit Digitalstrom

»Es war von Anfang an mein Wunsch, meinen Gästen ein Smart Home im gemütlichen traditionellen Ambiente zu bieten«, schildert Frau Heier-Zimmer. »Außerdem gibt es im Wohnbereich des Gästehauses eine große Anzahl an Fenster- und anderen Leuchten - da drängte sich die Idee einer intelligenten, komfortablen Lichtsteuerung für unterschiedliche Tätigkeiten wie Lesen, Fernsehen, Essen oder Kochen geradezu auf.«

Auf dem Gebiet der Heimautomation hat die Diplom-Ingenieurin der Elektrotechnik selbst langjährige Erfahrungen, da sie entsprechende Systeme ...

