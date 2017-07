Zürich - Für den Schweizer Aktienmarkt geht es auch am Mittwoch abwärts. Ausschlaggebend dafür sind vor allem die Kursverluste der drei Schwergewichte Novartis, Roche und Nestlé. Sie halten den Leitindex SMI bis zum Mittag im Minus, auch wenn er sich von seinem bisherigen Tagestief aus dem frühen Handel wieder etwas absetzen konnte.

Während die asiatischen Vorgaben durch geopolitische Spannungen rund um Nordkorea geprägt waren, hat sich der Fokus der Investoren im Handelsverlauf auf Konjunkturdaten verlagert. So hat sich etwa die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone im Juni nur leicht eingetrübt; in einer ersten Schätzung war noch ein deutlicherer Rückgang ermittelt worden. Die Detailhändler im Euroraum haben wiederum ihre Umsätze im Mai wie erwartet gesteigert. Im weiteren Verlauf stehen noch Daten zum US-Arbeitsmarkt und später das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 11.50 Uhr 0,37% auf 8'937,99 Punkte. Sein bisheriges Tagestief hatte er in den ersten Handelsminuten bei 8'908,85 Zählern markiert. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, fällt um 0,07% auf 1'419,01 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,29% auf 10'159,49 Punkte. Unter den 30 wichtigsten ...

