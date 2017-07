Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Vom Straßenkämpfer zum Außenminister - Joschka Fischer hat wie kein anderer "Rebell" der 68er-Bewegung den "Marsch durch die Institutionen" bewältigt. In der ZDF-Reihe "Zeugen des Jahrhunderts" ist er am Sonntag, 9. Juli 2017, 0.20 Uhr, im Gespräch mit der Journalistin und "heute-journal"-Moderatorin Marietta Slomka zu sehen.



Fischer erlebte und prägte wichtige Etappen der bundesdeutschen Geschichte: ob als Sponti auf den Straßen Frankfurts, als erster grüner Umweltminister, im Deutschen Bundestag oder als Außenminister der rot-grünen Bundesregierung.



Im Rückblick distanziert er sich erneut von den gewalttätigen Ausschreitungen der Studentenbewegung in den 70er Jahren, an denen er aktiv teilgenommen hat: "Dieses Setzen auf Gewalt hat letztendlich die Studentenbewegung in einen Selbstzerstörungsprozess geführt und war aus meiner Sicht der größte Fehler, den wir und den vor allen Dingen auch ich gemacht habe."



Im Gespräch mit Marieta Slomka äußert sich Joschka Fischer aber auch zu aktuellen politischen Themen, so zum neuen Populismus und Nationalismus: "Überall entsteht neuer Nationalismus, auch bei uns. ... In Deutschland kann man nicht sagen: 'Make Germany great again'. Großdeutschland war keine gute Idee, wie wir aus unserer Geschichte wissen."



Über die Zukunft Europas sagt Fischer: "Ein Europa, das sich nationalisiert, ist keine Option für unser Land. ... Durch die Wahl von Macron sind wir knapp am Desaster vorbeigeschrammt. Wäre Le Pen gewählt worden, wäre die Welt eine andere, und Deutschland stünde in einer unmöglichen Situation."



Europa muss sich für Fischer noch wesentlich weiter entwickeln: "Ich denke, es hängt allein an uns Europäern - wie sagte die Kanzlerin - ob wir unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen, ein stückweit. Ich meine ein großes stückweit. Das ist die Herausforderung. Wir sind in einer Übergangsphase, die am 9. November '89 begonnen hat und immer noch nicht zu Ende ist."



Nach seiner Einschätzung sind das auch Themen, die die kommende Bundestagswahl bestimmen werden: "Es würde mich nicht wundern, wenn die Bundestagswahlen sehr stark auch durch die Außenpolitik und die Europapolitik bestimmt werden. Das würde mich übrigens sehr freuen, weil dann endlich das zentrale Thema in der Wahlentscheidung eine Rolle spielt."



Nach seinen persönlichen Wünschen gefragt, sagt Fischer: "Was ich mir wünschen würde, ist, ... dass Deutschland seine Stärke für dieses Europa einsetzt und dieses Europa gemeinsam mit unserem Partner Frankreich schafft. Das wünsche ich mir auch persönlich, ich habe immerhin vier Enkelkinder, und deren Zukunft wird das dann sehr stark betreffen, weniger meine. Ein bedeutender Frankfurter Fußballlehrer sagte mal: 'Lebbe geht weiter'."



Das gesamte Gespräch zwischen Joschka Fischer und Marietta Slomka dauerte vier Stunden. Parallel zur einstündigen Sendung steht es unter https://jahrhundertzeugen.zdf.de in voller Länge zur Verfügung.



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zeugen



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121