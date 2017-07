DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.53 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.425,00 0% +8,43% Euro-Stoxx-50 3.482,75 +0,09% +5,84% Stoxx-50 3.141,34 -0,10% +4,34% DAX 12.459,08 +0,18% +8,52% FTSE 7.361,97 +0,06% +3,07% CAC 5.187,09 +0,24% +6,68% Nikkei-225 20.081,63 +0,25% +5,06% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,88% +2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,26 47,07 -1,7% -0,81 -18,7% Brent/ICE 48,86 49,61 -1,5% -0,75 -16,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.219,34 1.223,98 -0,4% -4,64 +5,9% Silber (Spot) 15,95 16,10 -0,9% -0,15 +0,2% Platin (Spot) 904,75 914,00 -1,0% -9,25 +0,1% Kupfer-Future 2,64 2,68 -1,4% -0,04 +4,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der feiertagsbedingten Pause des Vortages droht der Wall Street am Mittwoch ein Auftakt in Lethargie. In Gedanken seien Anleger bereits beim Fed-Sitzungsprotokoll, welches im späten Handel veröffentlicht wird, heißt es. Aber auch der Arbeitsmarktbericht für Juni am Freitag wirft seine Schatten bereits voraus, denn noch immer klafft eine Lücke zwischen Markterwartung und Hinweisen der Fed über die Anzahl der noch ausstehenden Zinserhöhungen bis Ende 2018. Gegen eine ausgeprägte Kauflaune sprechen auch die wachsenden geopolitischen Spannungen. Der nordkoreanische Raketentest ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag wird als besondere Provokation des Regimes in Pjöngjang empfunden, zumal es ein Raketentyp gewesen sein könnte, der Atomsprengköpfe in die USA tragen könnte. US-Außenminister Rex Tillerson sprach von einer neuen Eskalation. Er kündigte härtere Maßnahmen gegen Nordkorea an. Die USA und Südkorea hielten am Mittwoch eine gemeinsame Militärübung ab, das US-Militär testete in Südkorea eigene Raketen. Zudem war eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats geplant. Allerdings reagierten die Börsen in Asien gelassen auf die nordkoreanische Bedrohung.

Eine Reihe von falschen Aktienkursen ist am Dienstagmorgen weltweit über die Handelsbildschirme von Aktienhändlern geflimmert. Die Nasdaq räumte ein, für die falschen Kurse seien Testdaten verantwortlich gewesen, die von Drittanbietern wie Bloomberg fehlerhaft in das Handelssystem eingespeist worden seien. Betroffen waren vor allem große Werte aus dem Technologiesektor. Vorbörslich zeigen sich Amazon, Apple, Facebook und Microsoft mit leichten Abgaben.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 16:00 Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 13./14. Juni

FINANZMÄRKTE EUROPA

Am Nachmittag könnte etwas Schwung in die Sitzung kommen, wenn die Wall Street nach dem Unabhängigkeitstag am Vortag wieder in das Handelsgeschehen eingreift. Mit dem Fed-Protokoll steht das wichtigste Ereignis für den Tagesverlauf erst nach Handelsschluss in Europa an. "Die Frage ist, ob es Neues zum Thema Normalisierung der Fed-Bilanz gibt", sagt ein Händler. Für etwas Verunsicherung sorgt weiterhin die Entwicklung rund um den Raketentest in Nordkorea. Im Fokus steht am Nachmittag zudem, ob der Kursrutsch der Wachstumswerte wie Google, Apple, Netflix und Amazon an der Wall Street einen Boden findet. Sie leiden besonders unter dem US-Zinsanstieg aufgrund ihrer hohen Aktienbewertungen. Auf Grund fehlender Impulse sorgen vor allem Analystenkommentare für stärkere Kursbewegungen. So hat HSBC bei Adidas das Kursziel auf 210 Euro und die Einstufung auf "Buy" erhöht. Für die Aktie geht es um 4,3 Prozent auf 175,60 Euro nach oben. Auch Thyssenkrupp setzen ihre Rally fort und legen um 1,7 Prozent zu. Zalando fallen dagegen um 0,3 Prozent nach einer Abstufung durch Goldman Sachs. TomTom legen um 4,1 Prozent zu, nachdem das Unternehmen die gemeinsame Entwicklung von HD-Straßenkarten für autonomes Fahren mit der chinesischen Baidu angekündigt hat. Positiv beurteilen Händler den Einstieg von Renault in den Minivan-Bereich von Brilliance in China. Renault legen leicht zu, während der Sektor 0,4 Prozent im Minus notiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:06 Uhr Di, 18.00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1322 -0,31% 1,1358 1,1349 +7,7% EUR/JPY 128,68 +0,05% 128,62 128,45 +4,7% EUR/CHF 1,0954 -0,03% 1,0957 1,0955 +2,3% EUR/GBP 0,8771 -0,24% 0,8791 1,1385 +2,9% USD/JPY 113,66 +0,38% 113,23 113,19 -2,8% GBP/USD 1,2909 -0,08% 1,2919 1,2921 +4,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der nordkoreanische Raketentest war erneut Thema. Die Angst vor einer Eskalation des Konflikts mit Pjöngjang ließ - zumindest an den Aktienmärkten - aber spürbar nach. Vielerorts dominierten positive Vorzeichen. An den Märkten, die sich im Minus bewegten, hielten sich die Verluste in Grenzen. In dieser Gemengelage verzeichneten vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder Yen anfangs stärkeren Zulauf, doch ließ das Interesse bald nach. Stützend für den Nikkei-225 wirkte neben einem zurückkommenden Yen auch, dass der Einkaufsmanagerindex für den japanischen Dienstleistungssektor auf den höchsten Stand seit August 2015 gestiegen war. Gebremst wurde die Erholung jedoch vom Ergebnis der Kommunalwahlen in Tokio, bei der die Partei von Ministerpräsident Shinzo Abe eine Schlappe erlitten hatte. In Seoul legte der Kospi um 0,3 Prozent zu, nachdem er am Vortag in Reaktion auf den nordkoreanischen Raketentest 0,6 Prozent eingebüßt hatte. Gewinnmitnahmen drückten den australischen Aktienmarkt ins Minus. Die Börse in Sydney hatte am Dienstag ein Plus von 1,8 Prozent verbucht. Die chinesischen Börsen zeigten sich deutlicher im Plus. Zwar war der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor überraschend schwach ausgefallen, dafür überzeugte der Service-PMI für Hongkong. Tencent gaben zunächst in Hongkong erneut deutlich nach, erholten sich aber. Das Unternehmen sieht sich derzeit heftiger Kritik staatlicher chinesischer Medien wegen des Online-Spiels Honor of Kings ausgesetzt. Die Kritiker verweisen auf das hohe Suchtpotenzial des Spiels. Der Einstieg von Renault in das Minivan-Geschäft von Brilliance China trieb die Aktie um 2,6 Prozent nach oben. Ebenfalls in Hongkong stiegen Guangzhou Automobile um 9,1 Prozent auf Rekordhoch. Das Unternehmen hat den Fahrzeugabsatz im ersten Halbjahr um 32 Prozent gesteigert. Ein kritischer Kommentar von Morgan Stanley ließen China Unicom um über 5 Prozent nachgeben.

CREDIT

Uneinheitlich tendieren die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Angesichts des US-Feiertages am Vortag sei der Markt aber extrem illiquide, die Bid-Ask-Spreads entsprechend weit. Erst mit dem Wiederanlaufen des US-Geschäfts sei mit einer Belebung zu rechnen. Nachrichtlich warte der Markt auf die Veröffentlichung des Protokolls der US-Notenbanksitzung am Abend.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Fraport kommt Lufthansa im Streit um Ryanair-Vorteile entgegen

Der monatelange Streit um die Rabatte auf Gebühren am Frankfurter Flughafen zwischen dem Betreiber Fraport und seinem größten Kunden Lufthansa ist zunächst beigelegt. Beide Seiten einigten sich darauf, nach kurzfristigen Einsparmöglichkeiten zu suchen, die der Lufthansa zugute kommen. Der eigentliche Streitpunkt - die Entgeltordnung mit ihren Rabatten - war nicht Gegenstand der Einigung.

Cyber-Attacke kostet Beiersdorf "viele Millionen" - Magazin

Die jüngste weltweite Cyber-Attacke auf Computersysteme belastet die Beiersdorf AG laut einem Magazinbericht finanziell stärker als bekannt. "Der Angriff wird uns viele Millionen kosten", zitiert das Magazin Stern einen Top-Manager. Die zu Erpressungszwecken verbreitete Schadsoftware "Petya/NotPetya" hatte den Konsumgüterkonzern, zu dem unter anderem die Marken Nivea, Tesa und Eucerin gehören, am letzten Dienstag im Juni komplett lahmgelegt.

Hochtief saniert zwei Berliner Regierungsgebäude mit Partner

Die Bauunternehmen Hochtief und BAM Deutschland sanieren in Berlin-Mitte gemeinsam zwei denkmalgeschützte Gebäude für den Bund. Die Bauten aus der Vorkriegszeit, die bis 1945 Stammsitz der Deutschen Bank waren, sollen künftig von Berliner Ministerien genutzt werden. Eines werde ab 2020 der Dienstsitz des Bundesgesundheitsministeriums sein.

Tui will Wachstum im Hotelbereich weiter beschleungien

Der Reisekonzern Tui will seinen Hotelbereich fit machen für schnelleres Wachstum. Daher bekommt der Vorstandsbereich Hotels & Resorts künftig zwei Spartenchefs. Zudem soll das Angebot an eigenen Hotels bis zum Ende des Geschäftsjahres 2018/19 um insgesamt 40 bis 45 Häuser erweitert werden.

Bechtle erweitert IT-Allianz auf Russland und die Türkei

Das IT-Systemhaus Bechtle erweitert sein globales Netzwerk um einen neuen Partner. Die russische Softline Group mit Hauptsitz in Moskau ist ein IT-Lösungs- und Service Provider und verfügt über Niederlassungen in 30 Ländern. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz von Softline bei 1 Milliarde US-Dollar. Der Vertragsunterzeichnung ging nach Angaben der Unternehmen eine längere, erfolgreiche Testphase voraus.

Dic Asset emittiert Anleihe über mindestens 100 Millionen Euro

Die Dic Asset AG will sich am Kapitalmarkt Geld zur Ablösung bestehender Schulden beschaffen. Geplant sei die Ausgabe einer Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von mindestens 100 Millionen Euro, kündigte die im SDAX notierte Gesellschaft an. Das finale Volumen sowie der Kupon würden auf Basis einer internationalen Privatplatzierung festgelegt und auf der Webseite veröffentlicht.

Vermehrter Onlinehandel kommt Shop Apotheke Europe zugute

Shop Apotheke Europe hat im ersten Halbjahr 2017 ihr rasantes Wachstum fortgesetzt. Der Konzernumsatz der Venloer Online-Apotheke stieg nach vorläufigen Berechnungen um 54 Prozent auf 126 Millionen Euro. Dabei legte das umsatzstärkste Segment "Deutschland" um 31 Prozent auf 92 Millionen Euro zu. Das Segment "International", das uf die Länder Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Belgien und die Niederlande umfasst, verdreifachte den Umsatz auf 34 Millionen Euro.

Ericsson-Chairman Johansson gibt seinen Posten auf

Der schwedische Netzausrüster Ericsson muss sich nach einem neuen Verwaltungsratsvorsitzenden umschauen. Der amtierende Chairman, Leif Johansson, will das Amt nach sechs Jahren aufgeben. Er stehe bei der Hauptversammlung im kommenden Jahr für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung, teilte er dem Unternehmen mit. Mit der frühzeitigen Ankündigung wolle er dem Konzern genügend Zeit für die Suche nach einem Nachfolger einräumen.

Krisenbank Monte dei Paschi baut 5.500 Stellen ab

Der italienischen Krisenbank Banca Monte dei Paschi di Siena stehen harte Einschnitte bevor. So sollen 600 Filialen geschlossen und 5.500 Stellen gestrichen werden, womit die Belegschaft bis 2021 auf rund 20.000 Beschäftigte schrumpfen soll. Am Vortag hatte der italienische Staat die Kontrolle über das Institut übernommen.

Renault gründet Joint Venture mit chinesischer Brilliance

Frankreichs Autobauer Renault stärkt seine Stellung im wichtigen Fahrzeugmarkt China. Er will künftig gemeinsam mit Brilliance China Automotive Holdings Ltd im Rahmen eines Joint Ventures leichte Nutzfahrzeuge bauen und verkaufen.

Volvo lässt den reinen Verbrennungsmotor auslaufen

Volvo läutet das Ende des reinen Verbrennungsmotors im Auto ein. Ab 2019 will der Pkw-Hersteller aus Schweden nur noch Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mindestens zusätzlich einen Elektromotor an Bord haben. Damit ist Volvo der erste traditionelle Autohersteller, der die seit mehr als einem Jahrhundert dominierende Antriebstechnik auslaufen lässt.

US-Laptop-Verbot für Emirates und Turkish Airlines aufgehoben

Auf Flügen der Emirates Airline und Turkish Airlines in die USA dürfen Laptops wieder mit an Bord. Wie Emirates, die weltgrößte Fluggesellschaft im internationalen Verkehr, mitteilte, wurde das Verbot der Nutzung von Laptops und anderen elektronischen Geräten auf Flügen in die USA mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das Gleiche gilt für Turkish Airlines.

